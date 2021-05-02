Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu - Son Dakika

Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu

02.05.2021 11:03

Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu Mesaisinden arta kalan zamanında iş stresini deniz kenarında çocukluk hayali olan karavanda atıyor Satın aldığı 41 yıllık koltukları olmayan minibüsü kendi isteğine göre dizayn ettirdi Antalya'da sağlık...

Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu

Mesaisinden arta kalan zamanında iş stresini deniz kenarında çocukluk hayali olan karavanda atıyor

Satın aldığı 41 yıllık koltukları olmayan minibüsü kendi isteğine göre dizayn ettirdi

ANTALYA - Antalya'da sağlık görevlisi olarak katıldığı bir fuarda gördüğü klasik minibüslerden esinlenen 23 yaşındaki hemşire Büşra Kaya, çocukluk hayali karavan ve klasik minibüsü birleştirdi. Klasik aracını ev konforunda tasarlayan genç hemşire, mesaisinden kalan zamanını denize karşı karavanında değerlendiriyor.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan ve özel bir hastanede görev yapan 23 yaşındaki Büşra Kaya, çocukluğundan beri hayatının büyük bir bölümünü doğada çadır turlarında geçirdi. Genç hemşire diğer taraftan çocukluğundan beri hedefi olan karavan hayalini de gerçekleştirmeye karar verdi. Klasik otomobil tutkusu da olan Kaya, iki yıl önce sağlık görevlisi olarak bir fuara katıldı. Burada çeşit çeşit klasik otomobil ve minibüs gören Büşra Kaya, karavan ile klasik otomobil hayalini aynı çatı altında birleştirmek için düşünmeye başladı. Arkadaşlarının da tavsiyesi ile Kaya, İstanbul'dan 41 yıllık bir minibüsü satın aldı. Kaya, koltukları olmayan minibüsün kendi isteğine göre içini dizayn ettirdi.

Genç yaşta çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Büşra Kaya, mesaisinden kalan zamanının büyük bölümünü karavanında geçiriyor. Kaya, 'hayal' ismini verdiği karavanıyla özgür şekilde sürekli yollarda olmayı hedefliyor.

"Fuardan esinlendi"

Büşra Kaya, çocukluğundan beri bir karavan hayalinin olduğunu belirterek, uzun süren çadır geçmişinden sonra karavana geçiş yapmaya karar verdiğini söyledi. Bu hayalini ertelemekten sıkılan Kaya, " 2 yıl önce Cam Piramit'teki bir etkinliğe sağlık görevlisi olarak katıldım. Orada klasik araçlar vardı. İçlerinde 50-60 yıllık karavan yapılmaya müsait minibüs modelleri vardı. Araç olarak onları çok sevdim. Sonra karavan hayalimi bu araç üzerinde gerçekleştirmek istedim" dedi.

"İsteğine göre dizayn etti"

Karavan hayali ile klasik araç tutkusunu birleştirmeye çalışan Büşra Kaya," Otomobilimi hemen sattım. Yeni nesil araçlar bakmaya başladım ama hiçbiri bana hitap etmedi. Ama ilanlarda bu minibüsü almaya karar verdim. 1.5 yıl önce aracımı minibüs şeklinde aldım. İçini isteğime göre dizayn ettim. Hayalimdeki karavanıma kavuştum" diye konuştu.

"Evi oldu"

Karavanının evi, hayali olduğunu dile getiren Kaya, " Karavanımım ismini 'hayal' koydum. Çünkü ziyaretime gelen herkes benimde bir karavan hayalim var diyordu. Bir insanın ihtiyacını gören her şey aracımda var. Hep yollarda olmak istiyorum. İstediğim yerde dilediğim kadar özgürce kalabilmeyi çok istiyorum. Bu dönemde pek mümkün değil ama ilerleyen zamanda planlayacağım" dedi.

"Pandemide avantajım oldu"

Sağlık çalışanı olarak pandemi döneminde bir karavanımın olmasının kendisine ekstra getirileri olduğunun altını çizen Kaya," Yoğun iş stresinden, pandemi havasından kaçmak için avantajım oldu. Sağlık çalışanı ve karavanım olmasına rağmen kuralları suiistimal etmiyorum. Karavanı olan herkes muaftır diye bir düşünce yanlış zaten. İş yeri ve ev güzergahım arasında karavanımla durabiliyorum. Şu anki yerim de evimin yakını zaten. Günlük yaşamdaki ihtiyaçlarımı karşılıyorum hem de doğanın içinde kalabiliyorum. Antalya'da karavanda kalabilmek için ideal bir şehir" dedi.

"Sahilde zaman geçiriyor"

Karavan hayalini gerçekleştirmek istediğini çevresine söylediğinde kimsenin yaşının genç olması nedeniyle inanmadığını aktaran Büşra Kaya," Ama çevremde herkes hayalinin karavan olduğunu söylüyordu. Genelde sahilde zaman geçiriyorum. Yakın civardaki koylara gidiyorum. İşimde olduğu için yakın noktalarda konaklama yapıyorum. Kuralları da suiistimal etmemek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu
Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu

Konyaaltı, Otomobil, Minibüs, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Genç hemşire klasik otomobil ile karavan hayalini birleştirdi, evi karavanı oldu - Son Dakika


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