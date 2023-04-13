Genç hemşirenin şüpheli ölümü! Evinde boğazı kesik halde bulundu - Son Dakika
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Genç hemşirenin şüpheli ölümü! Evinde boğazı kesik halde bulundu

13.04.2023 11:29

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının, evine gitmesi üzerine boğazı kesik halde bulundu. Kesici aleti elinde tuttuğu anlaşılan hemşirenin şüpheli ölümü, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacakken, genç hemşirenin psikiyatri bölümünde görevli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti.

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Naz'ı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelmede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ?

Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

PSİKİYATRİ BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPIYORDU

Öte yandan, boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Mustafa nisa Sünmez: Kesinlıkle cinayettir çünkü bır insan asla kendı boğazını kesemez Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Korucuk, İtfaiye, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç hemşirenin şüpheli ölümü! Evinde boğazı kesik halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç hemşirenin şüpheli ölümü! Evinde boğazı kesik halde bulundu - Son Dakika
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