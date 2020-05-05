GENÇ HEMŞİREYE KOVİD TEŞHİSİ KONDU, TIRNAKLARINDAKİ DEĞİŞİMDEN KALP HASTASI OLDUĞUNU ANLADI. - Son Dakika
Son Dakika Güncel GENÇ HEMŞİREYE KOVİD TEŞHİSİ KONDU, TIRNAKLARINDAKİ DEĞİŞİMDEN KALP HASTASI OLDUĞUNU ANLADI. - Son Dakika

GENÇ HEMŞİREYE KOVİD TEŞHİSİ KONDU, TIRNAKLARINDAKİ DEĞİŞİMDEN KALP HASTASI OLDUĞUNU ANLADI.

6 saat önce

YOĞUN Bakım Hemşiresi Nadide Şahin (24), 2 ay önce nefes darlığı ve halsizlik nedeniyle zatürree tedavisi gördü.

YOĞUN Bakım Hemşiresi Nadide Şahin (24), 2 ay önce nefes darlığı ve halsizlik nedeniyle zatürree tedavisi gördü. İşine geri döndü ama şikayetleri geçmeyince akciğer tomografisi çekildi ve Kovid şüphesiyle karantinaya alınarak ilaç tedavisine başlandı. Tırnaklarındaki bombeleşmeden şüphelenen genç hemşirenin hayatını, bu mesleki şüphesi kurtardı. Kalp kapak yetmezliği olduğu anlaşılan Nadide, geçen hafta acilen ameliyata alındı ve kalp kapağı değiştirilerek protez kapak ile sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışan 24 yaşındaki Nadide Şahin, pandemiden önce nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle kendi hastanesinde muayene oldu. Önce akciğer enfeksiyonu düşünülerek hastaneye yatırıldı ve pnömoni tedavisi gördü. Tekrar işinin başına dönen Nadide hemşire, 15 gün sonra nefes darlığı şikayeti artınca tekrar acile başvurdu. O tarihlerde Kovid salgını Türkiye'de de görülmeye başlandığı için hemen akciğer tomografisi istendi ve PCR testi yapıldı. Testi negatif çıkmasına rağmen tomografisi Kovid-19'a uyumlu göründüğü için 5 günlük ilaç tedavisine başlandı ama kötüleşmeye devam edince hastaneye yatırıldı.

'KOVİD SANIYORDUK KALP AMELİYATINA GİRDİM'

Genç hemşireye bu süreçte iki kez PCR testi, daha sonra da antikor testi yapıldı ancak hepsi negatif çıkıyordu. Şahin, "Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışıyorum. Hastaneye son yatırıldığımda 20 gün takip edildim, Kovid'e dair tek bulgu akciğer tomografisi ve nefes darlığı idi. Artık yatakta sağdan sola dönemez hale gelmiştim. Sürekli taşikardi vardı. İstirahat halinde bile nabzım 100'ün üzerindeydi. Kendimde bir aksilik olduğunu, Kovid olmadığımı biliyordum. Tırnaklarımın çomaklaştığını farkettim ve ısrarcı oldum, sonunda kendi bölümündeki doktorlarıma göründüm. Çekilen ekokardiyografi sonucunda mitral kapak yetmezliğim olduğu ortaya çıktı. Pulmoner arterlerimde buna bağlı daralma vardı. Birkaç gün içinde acil kalp ameliyatına alındım "dedi.

'MESLEKİ ŞÜPHELERİM HAYATIMI KURTARDI'

Kalp kapağındaki bozulmanın 20 yıldan fazladır devam ettiğini öğrendiğini anlatan Nadide Şahin, şunları anlattı:

"Hatta belki doğuştan bile olabileceği ortaya çıktı. Kovid olmadığım anlaşılınca hızla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildim. Ertesi gün de acilen ameliyata alındım. Kalbimle ilgili bir sıkıntı olabileceğini, kalbimden şüphelendiğimi söyledim ama taşikardimi strese bağladılar, nefes darlığımı da Kovid zannettiler. Yaşım çok genç olduğu ve akciğer tomografimdeki buzlu cam görüntüsü nedeniyle kimsenin aklına kalp hastalığı gelmedi sanırım. Benim için çomak parmak, vücudumda bir dolaşım bozukluğuna işaretti; nefes darlığım ise akciğer değil kalp kaynaklıydı. Açıkçası mesleki şüphelerim hayatımı kurtardı. Ben bu ameliyatı olduktan sonra, kendi servisimde baktığımız kalp hastalarının yaşadığı acıları daha da yakından yaşadım. Açık kalp ameliyatı geçirmek, sternotomi yani göğüs kemiğinin kesilip açılması fikri bile gerçekten çok yorucuymuş. Ameliyat sonrası bir süre bu direnlerle yaşamak zorunda olmak zor bir süreçmiş. Artık hayatım eskisi gibi olmayacak kesinlikle."

'TAMIRE UYGUN DEĞILDI, PROTEZ KAPAK TAKTIK'

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Onan, koronavirüs testi iki defa negatif çıkmasına rağmen Nadide hemşirenin nefes darlığı şikayetinin devam ettiğine değinerek şu bilgileri verdi:

"Tomografisindeki akciğer görüntüsü de düzelmişti ama nefes darlığı şikayeti geçmemişti. İşte orada aklımıza kalp hastalığı şüphesi geldi. Bu sebeple yapılan ekokardiyografide kalp kapaklarında kaçak olduğu ortaya çıktı. Bunun yanında, kalp kapağında ani gelişen, ayrıca yapısal bir bozukluk da farkettik. Yapılan testlerde ise bunun, bakteriyel enfeksiyona ait bir bulgu olduğu ortaya çıktı. Bu tablo ile kalp ameliyatına aldık. Ameliyat gayet başarılı geçti. Aslında kalp kapağını tamir etmek ilk düşündüğümüz şeydi. Ameliyat sırasında bunu görüp anlamamız gerekiyordu. Ancak kalp kapağı tamirine uygun olmadığı anlaşılınca, protez kapak takmak zorunda kaldık."

'HER NEFES DARLIĞI AKCİĞER KAYNAKLI OLMAYABİLİR!'

Bir hafta önce ameliyat edilen Nadide hemşirenin birkaç gün içinde taburcu olacağını anlatan Doç. Dr. Onan, sözlerini şu önemli uyarılarla noktaladı:

"Nadide'nin durumu bize şunu gösteriyor. Salgın döneminde nefes darlığı şikayetiyle giden her hasta, öncelikli olarak tabii ki Kovid şüphesi ile değerlendiriliyor. Ancak nefes darlığının tek sebebi akciğer kaynaklı olmayabilir. Kalp hastalıklarına bağlı da gelişebilir. Bu nedenle Kovid şüphesi ortadan kalktıktan sonra ya da tedaviye rağmen iyileşmeyen nefes darlığı şikayetlerinde kesinlikle bir kalp değerlendirmesi yapılmalı. Bunun için de hastalarımızın kardiyologlara başvurması lazım. Evdeyken geçmeyen ve devam eden kalp ya da nefes darlığı şikayetleriniz varsa mutlaka acile veya kardiyologlara başvurmalı vatandaşlarımız. Mitral kapak hastalığı, ilerleyen evrelere ulaşana kadar kimi hastalarda hiç belirti vermeden sessizce sürebiliyor. Hastalar, asemptomatik dediğimiz nefes darlığı, göğüs ağrısı vb olmadan uzun süre normal bir hayat sürebiliyor. Ancak bulgular ilerlerse farkına varılabiliyor. Nadide'ye biyolojik kapak değil metal protez kapak taktık. Kendisi de Kalp Damar Cerrahisi hemşiresi olduğu için süreçleri çok iyi biliyordu, biyolojik kapaklar 10-15 yıl değişmesi gerekebiliyor. Metal protez kapaklarda ise ömür boyu kan sulandırıcı kullanması gerekiyor. Nadide'de ikincisini tercih ettik."

GENÇ HEMŞİREYE KOVİD TEŞHİSİ KONDU, TIRNAKLARINDAKİ DEĞİŞİMDEN KALP HASTASI OLDUĞUNU ANLADI.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 12:45 Kaynak: DHA


Son Dakika

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi         
19:06
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı         
18:53
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi         
18:35
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek         
18:31
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var         
18:29
Polisin Polisin "Niye dışarıdasınız?" sorusuna vatandaştan ilginç yanıt: Tur atıp gidiyoruz         
18:28
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin         
18:25
Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu Ramazan ayından etkilenen Danimarkalı genç kadın, Müslüman oldu         
18:15
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı         
18:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
17:46
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı         
17:41
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi         
17:32
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı         
17:13
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor ABD'de korkunç iddia: Trump, ekonomiyi açtığında günlük ölümlerin 3 bine yükselmesini bekliyor         
17:05
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu         
16:47
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı         
16:43
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir         
16:37
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Benzine 5 kuruş zam geldi Benzine 5 kuruş zam geldi         
16:31
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu         
16:29
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi         
16:22
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı         
16:19
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi         
16:12
ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti         
16:11
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 19:11:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GENÇ HEMŞİREYE KOVİD TEŞHİSİ KONDU, TIRNAKLARINDAKİ DEĞİŞİMDEN KALP HASTASI OLDUĞUNU ANLADI. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]