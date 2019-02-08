Genç Hentbolcular Namağlup

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Gençler Süper Ligi'nde yoluna namağlup devam ediyor.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Gençler Süper Ligi'nde yoluna namağlup devam ediyor. Antalya'da oynanan maçlarda genç hentbolcular, 2'nci bölüm maçlarında 4'te 4 yaparak puanını 14'e yükseltti.



Kadınlar Süper Gençler Ligi'nde 2'nci bölüm maçları tamamlandı. Muratpaşa Belediyesi, Kadınlar Süper Gençler Ligi 2'nci bölüm maçlarında Yenimahalle Belediyesi, Bornova Belediyesi, Gazi Gençlik Spor Kulübü ve Yalıkavak Spor'la aynı grupta yer aldı. Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Muratpaşa'nın genç hentbolcuları 4'te 4 yaptı.



Muratpaşa, ilk maçında İzmir temsilcisi Bornova'yla karşılaştı. Genç Melekler karşılaşmadan 34 - 21 galip ayrılırken ikinci maçta rakip Ankara temsilcisi Yenimahalle Belediyesi oldu. Bu karşılaşmadan da 36 - 28 galip ayrılan Muratpaşa, Gazi Gençlik kaşsında da üstün bir oyunla 36 - 21'lik galibiyet elde etti. Paşanın genç melekleri, 2'nci bölümün son maçında ise Yalıkavak Spor'la karşılaştı. Muratpaşa bu maçtan da 44-27 Galibiyetle ayrıldı.



Bu skorların ardından Paşanın genç melekleri, Kadınlar Süper Gençler Ligi'nde galibiyet serisini 7'ye çıkarırken lig, fikstürü ileri bir tarihte açıklanacak 3'üncü bölüm maçlarıyla sona erecek. - ANTALYA

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