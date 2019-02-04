Son Dakika Haberleri: Genç Hentbolcular Uygun Adım

Genç Hentbolcular Uygun Adım

1 saat önce

Hentbol Erkekler Süper Gençler Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Hentbol Genç Takımı 5 maçın 4'ü kazanarak ligde dördüncü sıraya yükseldi.

Genç Hentbolcular Uygun Adım, System.String[]
Hentbol Erkekler Süper Gençler Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Hentbol Genç Takımı 5 maçın 4'ü kazanarak ligde dördüncü sıraya yükseldi.

Hentbol Erkeler Süper Gençler Ligi ikinci etap maçları 28 Ocak - 03 Şubat tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda oynandı. Nilüferli genç hentbolcular Göztepe'yi 24-18, 1955 Batman Belediyespor'u 36-32, Beykoz Belediyespor'u 46-19, Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü'nü 28-21 yenerken, sadece lig lideri Beşiktaş'a yenildi. Nilüfer Belediyespor ligde oynadığı toplam 8 karşılaşmada elde ettiği altı galibiyet ile 12 puan toplayarak, ligde dördüncü sıraya yükseldi.

Tüm yaş kategorilerinde 160 altyapı sporcusu ile Bursa hentboluna hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Nilüfer Belediyespor Altyapı Sorumlusu Funda Geyik, "Genç takımızın elde ettiği puanların yüzde 10'u A takımızın puanına eklenecek ve lig sıralamasında etkili olacak. Bu sorumlulukla maçlarımıza hazırlanıyoruz. Ligde kalan son 3 maçımızı da kazanarak ligde ikinci olmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

Batman Belediyespor, Genç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok Doğuştan Kalça Çıkığı Olan Genç Kız Yardım Bekliyor: Ölü Kıyafeti Giyerek Büyüdüm

Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:36:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Hentbolcular Uygun Adım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]