Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Muratpaşa Belediye spor'un altyapı oyuncuları, kulüplerinin lastik cimnastik aletlerini çaldıkları iddiasına karşın A takımın maçı sırasında "Biz hırsız değiliz" protestosu gerçekleştirdi.

Kadınlar Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Yalıkavak ile karşılaşan Muratpaşa Belediyespor'un yıldız kategorisindeki hentbolcuları, tribünde "Biz hırsız değiliz", "Geleceğimizi çaldılar" pankartları açarak, kulüp yönetimine ve takımın yeni antrenörü Sertan Serpaş'a tepki gösterdi.

Sporcuların velileri de grup halinde protokol tribününe gidip, yöneticilere tepkilerini ortaya koydu. Görevinden alınan eski antrenör Birol Ünsal zamanında kimsenin kızlarına hırsızlık iddiasında bulunmadığını ifade eden veliler, Ünsal'ın geri getirilmesini istedi.

Sporcuların protestosu ve sahaya attıkları konfetiler nedeniyle karşılaşma yaklaşık 5 dakika geç başladı.

Polis ekipleri tarafından salon dışına çıkartılan sporcular, "Biz hırsız değiliz", "Bize hırsız diyenin burada işi olmaz" diye slogan atarken, oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"Birol hoca yoksa biz yokuz"

Velilerden Pınar Soylu (45), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, altyapıda oynayan çocuklarına bir kulüp yetkilisinin lastik cimnastik aletlerini çaldıklarını öne sürerek "Siz hırsızsınız" dediğini iddia etti.

Takımın başına Sertan Serpaş'ın getirilmesiyle çocuklarının antrenman saatlerinin değiştirilerek, spor yapmalarının engellendiğini ileri süren Soylu, "Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların arkasında olduklarını söyledi ama söz lafta kaldı." ifadesini kullandı.

Birol Ünsal döneminde böyle bir olayın hiç yaşanmadığını belirten Soylu, "Biz Birol hocamızı geri istiyoruz. Birol hoca yoksa biz yokuz. Lisanslarımızı geri istiyoruz." diye konuştu.