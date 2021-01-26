Genç hostes oteldeki odasında ölü bulundu, 11 kişi için cinsel istismar ve cinayet suçlaması - Son Dakika

Genç hostes oteldeki odasında ölü bulundu, 11 kişi için cinsel istismar ve cinayet suçlaması

26.01.2021 10:30
Genç hostes oteldeki odasında ölü bulundu, 11 kişi için cinsel istismar ve cinayet suçlaması, System.String[]

Filipinler'de bir otel küvetinde uçuş görevlisinin ölü bulunması üzerine, 11 kişi toplu cinsel istismar ve cinayetle suçlandı. Genç kadının bacaklarında morluk ve kesikler olduğu ifade edilirken; otopsi sonucunun beklendiği belirtildi.

Filipinler'de bir otel küvetinde uçuş görevlisinin ölü bulunması üzerine, 11 kişi toplu cinsel istismar ve cinayetle suçlandı. Genç kadının bacaklarında morluk ve kesikler olduğu ifade edilirken; otopsi sonucunun beklendiği belirtildi.

Olay, Filipinler'in Makati kentinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yılbaşı gecesi kutlama yapmak üzere kentteki City Garden Oteli'ne gelen Christine Angelica Dacera (23) adlı hostes, küvette ölü bulundu. Meslektaşlarından biri olan Rommel Galida, yerel saatle sabah 10 civarında uyandı ve onu küvette gördü. Uyuyakaldığını düşünen Galida, Dacera'nın üzerini battaniyeyle örterek uyumaya devam etti. Galida birkaç saat sonra uyandığında, Dacera'yı yine küvette bilinci kapalı şekilde buldu ve teninin maviye dönmeye başladığını gördü. Otel odasına gelen sağlık çalışanları, Dacera'nın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Dacera'nın ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, genç kadının bacaklarında morluk ve kesiklerin olduğu ortaya çıktı. Öte yandan vücudunda cinsel istismara uğradığına dair bazı göstergelerin olduğu belirtildi. Yerel medya, otelde yan odada bulunan 11 kişinin gözaltına alındığını, cinayet ve cinsel istismarla suçlandıklarını duyurdu. Makati Emniyet Teşkilatı Harold Depositar, suçlamaların şu an için geçici olduğunu, otopsi ve toksikoloji raporlarını beklendiklerini vurguladı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Genç hostes oteldeki odasında ölü bulundu, 11 kişi için cinsel istismar ve cinayet suçlaması - Son Dakika Magazin


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