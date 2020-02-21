Genç hukukçular kadına şiddetle mücadele için yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç hukukçular kadına şiddetle mücadele için yarıştı - Son Dakika

Genç hukukçular kadına şiddetle mücadele için yarıştı

10 dakika önce

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik ekip, Kız Başına Hukuk Ekibi tarafından düzenlenen ve kadına şiddet alanındaki ilk kurgusal dava yarışması özelliğini taşıyan 8 takımın katıldığı Kurgusal Dava Laboratuvarında finale kalan iki ekipten biri olmayı başardı.

Genç hukukçular kadına şiddetle mücadele için yarıştı, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik ekip, Kız Başına Hukuk Ekibi tarafından düzenlenen ve kadına şiddet alanındaki ilk kurgusal dava yarışması özelliğini taşıyan 8 takımın katıldığı Kurgusal Dava Laboratuvarında finale kalan iki ekipten biri olmayı başardı.


Kadına Şiddet Alanında Kurgusal Duruşma Laboratuvarına, farklı şehirlerden 8 takım katıldı. Kız Başına Hukuk Ekibi tarafından, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinayetlere karşı bir farkındalık oluşturarak ileride bu alanda mücadele etmeyi arzulayan genç hukukçulara bir fırsat sunmak için organize edilen program ilgi gördü.


Önceki hafta Ankara'da yarışmanın hipotez aşaması gerçekleştirildi ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Sezin Sezer, Destina Berfin Sever, Ayyüce Yılmaz ve Serenay Ağın'ın oluşturduğu takım, finale kalan iki ekipten biri olmayı başardı.


Projenin amacı öncü hukukçular yetiştirmek


Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı ile birlikte yarışmada finale kalan öğrencileri ve danışmanları Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Dr. Candide Şentürk ve Araştırma Görevlisi Gizem Dursun'u ağırlayarak böyle önemli bir konuda gösterdikleri duyarlılık ve başarıları için kutladı.


Dinçer'e bilgi veren öğrenciler, projenin asıl amacının hem şiddet mağdurlarının haklarını en etkin şekilde savunacak öncü hukukçular yetiştirmek hem de savunma hakkının etik sınırları içinde kalarak sanık avukatları tarafından en uygun savunmanın nasıl yapılacağını göstermek olduğunu belirtti.


Ankara'daki finalde yarışacaklar


Öğrenciler, ayrıca yaptığı açıklamala da şu ifadelere yer verdi:


"Yarışmanın ana teması kadına yönelik şiddet olayları. Türk Ceza Kanununda yer alan; cinsel saldırı, hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile kasten yaralama ve kasten öldürme suçları değerlendirme konusu oluyor. Takımlar bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde iddia savunmalarını gerçekleştiriyor. Bize verilen hipotezler çerçevesinde ilk etabı başarıyla geçerek finale kaldık. Önümüzdeki 7 Mart günü yine Ankara'da finalde yer alacağız." - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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