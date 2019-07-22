Son Dakika Haberleri: Genç İbrahim kalbine yenik düştü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Genç İbrahim kalbine yenik düştü

27 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde kalbindeki rahatsızlık sebebi ile bir süredir tedavi gören 23 yaşındaki İbrahim Ulusu, kalbine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Genç İbrahim kalbine yenik düştü, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde kalbindeki rahatsızlık sebebi ile bir süredir tedavi gören 23 yaşındaki İbrahim Ulusu, kalbine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Kula'da bir süre önce yakalandığı kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 23 yaşındaki İbrahim Ulusu, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kalbine yenik düşen genç İbrahim'in ölümü, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Genç İbrahim'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Kula'ya bağlı Başıbüyük Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük mahalle mezarlığına defnedildi. - MANİSA
Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Banu Alkan, rekor kıran Reynmen'e övgü yağdırdı Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay hapis! "Babam yaşındasın, utanmıyor musun?" Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:45:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç İbrahim kalbine yenik düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]