Genç İGİAD'ın yeni projesi "Gönül Bağı Kütüphaneleri" - Son Dakika

Genç İGİAD olarak her yıl ülkenin farklı bölgelerindeki eğitim süresince yeterli ve eşit imkanlara sahip olmayan öğrenciler için tam donanımlı kütüphane kurulumu gerçekleştirerek doğrudan iletişim kurmayı ve gönül köprüleri oluşturmayı hedefliyor. Böylece çocukların bedensel, fiziksel ve duygusal gelişiminin yanı sıra eğitim seviyesi artırılması sağlanıyor.

"Oku, Keşfet, Çabala, Öğren" sloganı ile sahada öğretmen ve öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak birlikte çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Böylece hayal dünyası gelişimine katkı sunarak etkili ve etkin bir insan olmasına yardımcı olmaktayız.

Gelecek nesillere yaşlarına uygun olacak çeşitli animasyonlar ve eğitimler ile birlikte girişimcilik ve iş ahlakı üzerine ileri ki hayatlarında dürüst, güvenilir, sözünde duran, sadık, adil, başkalarının haklarına saygılı, bir iş insanı olmayı aşılamayı ve bu yolda kendilerini yetiştirmesini teşvik ederek başta ülkemiz ve milletimiz adına katma değer üreten girişimci insanlar bireyler çıkmasına katkı sunarak bu projeyi nesilden nesile aktarmayı amaçlıyor.

Bu proje kapsamında kütüphane kurulumundan ve saha organizasyonuna kadar her konuda desteğini esirgemeyen ve misafirperverliklerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'a teşekkür edildi.