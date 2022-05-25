Genç İHA uzmanları kıyasıya yarıştı - Son Dakika
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Genç İHA uzmanları kıyasıya yarıştı

25.05.2022 14:00

Genç İHA uzmanları kıyasıya yarıştı Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Sivas Robot Yarışması'nın ikinci gününde Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı Yarışması kıyasıya rekabete sahne oldu.

Genç İHA uzmanları kıyasıya yarıştı

SİVAS - Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Sivas Robot Yarışması'nın ikinci gününde Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı Yarışması kıyasıya rekabete sahne oldu.

Sivas 4 Eylül Spor Vadisinde düzenlenen Uluslararası Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı yarışması farklı iller ve ülkelerden gelen 56 takımın katılımıyla gerçekleşti. Takımlar kendi geliştirdikleri İHA'larla verilen görevleri tek tek yerine getirerek en kısa sürede parkuru tamamlamaya çalıştı.

Azerbaycan'a destek

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören Albatros Takımının kaptanı Yusuf Çıbıkçı, kardeş ülke Azerbaycan ekibine başarılar dileyerek, "Yarışmalar hızla devam ediyor, şuan ikinci günündeyiz. Geliştirmelerimizi tamamladık, testlerimizi yapıyoruz. Azerbaycan'dan gelen arkadaşlarımız var. İnşallah onlardan da derece bekliyoruz. Bizde iddialıyız. İnşallah derece alacağız" şeklinde konuştu.

Genç İHA uzmanları kıyasıya yarıştı
Genç İHA uzmanları kıyasıya yarıştı
Genç İHA uzmanları kıyasıya yarıştı
Genç İHA uzmanları kıyasıya yarıştı

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Sivas'ta 'Uluslararası Nuri Demirağ İHA Yarışması' düzenlendi Sivas'ta 'Uluslararası Nuri Demirağ İHA Yarışması' düzenlendi
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı, Nuri Demirağ, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç İHA uzmanları kıyasıya yarıştı - Son Dakika


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