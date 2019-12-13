Genç İHH'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç İHH'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli - Son Dakika

Genç İHH'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli

6 saat önce

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Genç İHH üyeleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımında bulunuldu.

Genç İHH'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli, System.String[]

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Genç İHH üyeleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımında bulunuldu.

Kastamonu Genç İHH üyeleri tarafından, "Bil ki ihtiyacım var" projesi kapsamında Kastamonu Behçet Necatigil İlkoku'nda ihtiyaç sahibi 26 öğrenci tespit edildi. Dernek üyeleri tarafından okul ziyaret edilerek, ihtiyaç sahibi 26 öğrenciye bot ve montlar giydirildi.

Genç İHH hanım birimi sorumlusu Sinem Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların iyice soğuduğunu hatırlattı.

Soğuk kış günlerinde montu ve botu olmayanların üşüdüğünü dile getiren Altıntaş "Özellikle minik yürekler bu soğuk havalarda üşüyor. Üşüdükleri için de derslerine yeterince adapte olamıyorlar. İhtiyaç sahiplerinin bot ve mont eksiğini düşünerek böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Genç İHH üniversite biriminde yer alan arkadaşlar yardımın toplanmasında aktif olarak görev aldı. Çocuklar üşümesin diye çoğu kendi harçlıklarından verdi." dedi.

Yaklaşık 3 yıldır benzer çalışmalar yaptıklarını anlatan Altıntaş, "Bu sene bu anlamdaki ilk çalışmamız oldu. Önümüzdeki süreçte bu tür çalışmaları artıracağız." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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