Genç İhh'dan "Kitap Kafe"

Adıyaman'da Genç İHH tarafından "kitap kafe" açıldı.

Adıyaman'da Genç İHH tarafından "kitap kafe" açıldı.



İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, açılışta yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemli olduğunu söyledi.



"Kitap bizim kadim geleneğimiz" diyen İzci, "Kitap bizim kültürümüz, medeniyetimizin en has ürünüdür. Bütün çabamız, gayretimiz ve çalışmalarımız Allah'ın bize gönderdiği kitabın anlaşılması içindir. Burada gençler ve çocuklarımız kitap okuyacaklar. Bu çalışmaları kamu yararına yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



İzci, kafenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

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