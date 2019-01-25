Son Dakika Haberleri: Genç İhh'dan "Kitap Kafe"

Genç İhh'dan "Kitap Kafe"

30 dakika önce

Adıyaman'da Genç İHH tarafından "kitap kafe" açıldı.

Genç İhh'dan
Adıyaman'da Genç İHH tarafından "kitap kafe" açıldı.

İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, açılışta yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemli olduğunu söyledi.

"Kitap bizim kadim geleneğimiz" diyen İzci, "Kitap bizim kültürümüz, medeniyetimizin en has ürünüdür. Bütün çabamız, gayretimiz ve çalışmalarımız Allah'ın bize gönderdiği kitabın anlaşılması içindir. Burada gençler ve çocuklarımız kitap okuyacaklar. Bu çalışmaları kamu yararına yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzci, kafenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:42 Kaynak: AA

Adıyaman, Genç, İHH, Güncel
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