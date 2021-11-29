Genç İHH gönüllüleri için Gazze'de gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde, İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için gıyabi cenaze namazı eda edildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ömeri Camisi'nde toplanan Filistinli cemaat, kaza sonucu yaşamını yitiren Kaan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti.

İHH Gazze Şubesi Enformasyon Müdürü Mahmud eş-Şurfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 4 genç için Türk halkına taziye dileklerini iletmek istediklerini söyledi.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kazada vefat eden genç İHH gönüllüleri için Türk devleti ve halkına taziye mesajına yer aldı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na katılmak için yola çıkan gençlerin bulunduğu 34 AFG 020 plakalı otomobil, 27 Kasım'da Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde aynı yöne giden M.H'nin kullandığı 41 HZ 096 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada, İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom veri mühendisi Kaan Talip Tığlı (25), Genç İHH personeli Muratcan Kaya (21), YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş (22) ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi (26), hayatını kaybetmişti.