Genç İHH üyelerinden Ahilik Duası - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırşehir Gençlik biriminin organizasyonunda 33. Ahilik Haftası öncesinde Ahilik Duası yapıldı.

Kırşehir Genç İHH'nın organizasyonunda, Nevşehir ve Niğde'den gelen üyeler Ahi Evran-ı Veli camisinde bir araya geldi.

Öğle namazının ardından, Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinde dua edildi.

Grup adına konuşan Kırşehir Genç İHH Başkanı İhsan Kodak, Ahiliğin, Anadolu'dan dünyaya yayıldığını, kaliteli ürün ve helal lokma kazanma anlayışı üzerine kurulan bir sistem olduğunu söyledi.

İnsanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması, doğru ve dürüst olması hedeflenen Ahilik anlayışının bugün çok önemli olduğunu vurgulayan Kodak, "Ahiliği çevre illerden gelen İHH üyeleriyle kutlamak ve anmak üzere organizasyon düzenledik. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek, esnaf ve sanatkar kardeşlerimize her zaman destek olma amacındayız. Ahilik Haftasının başlangıcında dua ederek, Allah'tan birlik, bolluk ve bereket istedik. 33. Ahilik Haftasının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'den gelen Genç İHH üyeleri, Ahi Evran-ı Veli camisi önünde Ahilik duası etti.