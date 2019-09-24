Son Dakika Haberleri: Genç iklim aktivisti thunberg'den liderlere sert çıkış
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Genç iklim aktivisti thunberg'den liderlere sert çıkış

31 dakika önce

Genç iklim aktivisti Thunberg'den liderlere sert çıkışABD, (DHA)- 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, New York'ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada liderlere sert çıktı.

Genç iklim aktivisti Thunberg'den liderlere sert çıkış

ABD, (DHA)- 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, New York'ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada liderlere sert çıktı. Thunberg, 'İnsanlar acı çekiyor, ölüyor. Bütün ekosistemimiz çöküyor. Sizin ise tek konuştuğunuz para ve peri masallarıyla dolu büyüme oranları' dedi.

Fosil yakıt kullanımına dikkat çekmek için İngiltere'den New York'a yelkenliyle gelen ve dünya çapında milyonlarca öğrencinin katıldığı iklim grevlerini başlatan 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg, BM İklim Zirvesi'nde konuşma yaptı. Konuşmasında liderleri suçlayan Thunberg, 'Hangi cesaretle genç insanlardan umut bekliyorsunuz Gençler sizin ihanetinizin farkında. Gelecek kuşakların gözü hepinizin üstünde olacak' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLUĞUMU VE HAYALLERİMİ ÇALDINIZ'

Liderlerin iklim değişikliğine gerekli önemi vermediğini ve ekosistemin çökmekte olduğunu ifade eden Thunberg, 'Ben en şanslılardan biri olmama rağmen boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. İnsanlar acı çekiyor, insanlar ölüyor. Ekosistemimiz çöküyor. Yok oluşun başlangıcındayız. Sizin ise tek konuştuğunuz para ve peri masallarıyla dolu büyüme oranları. Bu ne cesaret' diye konuştu.

TRUMP'A BAKIŞI SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

New York'ta İklim Zirvesi'ndeki konuşmasının ardından salonda Donald Trump'ın geçişi sırasında Thunberg'in Trump'a attığı bakış sosyal medyada gündem oldu. Greta Thunberg'in, iklim değişikliği karşıtlığıyla bilinen Trump'a kızgın bir ifadeyle baktığı görüldü. Bilindiği gibi ABD, Trump'ın kararıyla Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmıştı.

Genç iklim aktivisti thunberg'den liderlere sert çıkış

Birleşmiş Milletler, Donald Trump, New York, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:18 Kaynak: DHA
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