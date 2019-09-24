Genç İklim Aktivistinden Liderlere: 'Hayallerimi Çaldınız'
2 gün önce
16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thurnberg Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi'nin açılışında konuştu.
16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thurnberg Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi'nin açılışında konuştu. Dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince güçlü önlemler almamakla suçlayan genç aktivist "Buna nasıl cüret edersiniz?" diye sordu
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:01
Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemekte Emine Erdoğan'ın Ay-Yıldızlı broşu dikkat çekti Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı Erdoğan'ın BM konuşmasına İslam coğrafyasından övgü yağdı: Ne lider ama