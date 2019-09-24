Genç İklim Aktivistinden Liderlere: 'Hayallerimi Çaldınız'

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thurnberg Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi'nin açılışında konuştu. Dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince güçlü önlemler almamakla suçlayan genç aktivist "Buna nasıl cüret edersiniz?" diye sordu