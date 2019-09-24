Son Dakika Haberleri: Genç İklim Aktivistinden Liderlere: 'Hayallerimi Çaldınız'
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Genç İklim Aktivistinden Liderlere: 'Hayallerimi Çaldınız'

2 gün önce

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thurnberg Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi'nin açılışında konuştu.

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thurnberg Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi'nin açılışında konuştu. Dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince güçlü önlemler almamakla suçlayan genç aktivist "Buna nasıl cüret edersiniz?" diye sordu

Genç İklim Aktivistinden Liderlere: 'Hayallerimi Çaldınız'

Birleşmiş Milletler, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:01 
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