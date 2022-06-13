Genç iletişimciler kep attı - Son Dakika
Üye Girişi

Genç iletişimciler kep attı

13.06.2022 17:40

Genç iletişimciler kep attı GAÜN'lü iletişimcilerde mezuniyet heyecanı Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler mezuniyet töreninde kep atarak meslek hayatlarına "merhaba" dedi.

Genç iletişimciler kep attı

GAÜN'lü iletişimcilerde mezuniyet heyecanı

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler mezuniyet töreninde kep atarak meslek hayatlarına "merhaba" dedi. Büyük coşku ve heyecanın hakim olduğu mezuniyet töreninde iletişim yeminini eden öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı itibariyle Gazetecilik ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde eğitimini tamamlan 77 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Köksalan, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ile yönetim kurulu üyeleri ve öğretim üyelerinin yanı sıra mezun öğrencilerle aileleri katıldı.

"Sessiz yığınların sesi olacak"

Mezuniyet töreninde konuşan Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, İletişim Fakültesi'nin Gaziantep Üniversitesi gibi marka bir üniversitenin gözü ve kulağı olan önemli bir fakülte olduğunu söyledi. İletişim Fakültesi'nin üniversite için ayrıcalıklı bir yeri olduğunu aktaran Sarıbıyık, "İletişim fakültesi öğrencilerimiz bilgi güvenliği ve ahlakını sağlama noktasında bilgini kaynağından 3. Şahıslara ulaşıncaya kadar en önemli görevi en üstlenecek olan kişilerdir. Toplumda sessiz yığınların sesi olacak ve gerçekleri ortaya çıkaracak olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Burada eğitim alan öğrencilerimiz görevini yaptığı zaman bilgi güvenliği ve ahlakına mutlaka değer verecek şekilde yetişiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Üniversite bitse de eğitim hayatınız bitmemeli"

GGC Başkanı İbrahim Ay ise konuşmasına mezun olan öğrencilerimizi kutlayıp meslek hayatlarında başarı dileyerek başladı. Öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olmaları hasebiyle çok şanslı olduklarını aktaran Ay, "Siz şanslısınız çünkü dünyanın en güzel mesleklerinden birisinin mensubusunuz. Sizler bugün hayatınızın en önemli dönüm noktasından birisini yaşıyorsunuz. Üniversite hayatınız sona ererken bitse de eğitim hayatınız bitmemeli. Başarılı bir iletişimci olabilmek için eğitim hayatınız hayat boyu devam etmeli" dedi.

"Önemli kazanımlarla hayatlarına devam edecekler"

İletişim Fakültesi mezunlarının önemli kazanımlarla hayatlarına devam edeceklerini düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Emre Köksalan, "En azından birkaç şeyi hatırlatmak da fayda var. İletişim fakültesi mezunu olmak ne demektir bunu hatırlamamız gerekiyor. Her şeyden önce bir iletişimci çağı ve dönemi hakkında doğru ve geçerli bilgiye sahip olmak demektir. Sonra bunu hakkaniyet ölçüsünde hakikatten uzaklaşmadan başkalarıyla paylaşabilmek demektir. Bunu yaparken de her zaman vicdanının sesini dinlemek demektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimi yapılırken genç iletişimciler mezuniyet belgelerini 4 yıl boyunca derslerine giren akademisyenlerin ellerinden aldılar. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler edilen iletişim yemininin ardından kep attı.

Genç iletişimciler kep attı
Genç iletişimciler kep attı
Genç iletişimciler kep attı
Genç iletişimciler kep attı

YORUMLAR
500
Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor GAÜN İletişim Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı GAÜN İletişim Fakültesi öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Gaziantep Üniversitesi, mustafa sarıbıyık, İbrahim Ay, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç iletişimciler kep attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:52:35. #1.12#
SON DAKİKA: Genç iletişimciler kep attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement