Son Dakika Haberleri: Genç İletişimciler, Usta Foto Muhabirleriyle Buluştu

Genç İletişimciler, Usta Foto Muhabirleriyle Buluştu

46 dakika önce

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel ile Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 'Usta Buluşmaları Konferansı'nda, genç iletişimcilerle bir araya geldi.

Genç İletişimciler, Usta Foto Muhabirleriyle Buluştu, System.String[]
TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel ile Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 'Usta Buluşmaları Konferansı'nda, genç iletişimcilerle bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin konferans salonunda düzenlenen 'Usta Buluşmaları Konferansı'na; alanında dünyanın önemli isimleri arasında yer alan, İran asıllı Fransız fotoğrafçı Manoocher Deghati, TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel ile Türkiye'nin en büyük kolektif fotoğraf ajansı Depo Photos'un Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı konuk oldu. Konferansta konuşan Rıza Özel ve Tolga Adanalı, öğrencilere haber fotoğrafına değer katan unsurları, haber fotoğrafı seçiminde dikkat edilmesi gereken konuları ve çektikleri fotoğrafların hikayelerini anlattı.

3 BİN 384 YARIŞTIRILACAK

TFMD hakkında bilgilendirmede bulunan Rıza Özel, 'Yılın Basın Fotoğrafları' adlı yarışmada, 3 bin 384 fotoğrafın yarıştırılacağını söyledi. İlk kez bu yıl Ara Güler adına üniversitelerin iletişim fakülteleri ile güzel sanatlar fakültesi fotoğraf bölümü öğrencileri arasında yarışma düzenlendiğini anlatan Özel, okul hayatına devam eden öğrencilerin özenmesini amaçladıklarını söyledi.

'BASIN ÇILIĞINA İLGİYİ CANLI TUTUYORUZ'

Türkiye'nin en köklü fotoğraf yarışmasını düzenlediklerini ve 'Yılın Basın Fotoğrafları'nın, medyanın en prestijli ödülleri arasında yer aldığını belirten TFMD Başkanı Özel, "34 yıldır aralıksız düzenlediğimiz bu organizasyon, yalnızca bir yarışma ve ödül töreninden ibaret değil. Jürisinde konuk ettiğimiz dünyanın önde gelen isimlerini Türk turizminin başkentinde ağırlarken, bu bölgenin değerlerini de gösterme fırsatı buluyoruz. Dünyada ve Türkiye'de alanlarında söz sahibi isimleri, üniversite gençliği ile buluşturuyoruz. Yıl boyunca sergilerimiz, basılı yayınlarımız, söyleşilerimiz, eğitim çalışmalarımız, pek çok farklı alandaki etkinlik ve hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizle basın fotoğrafçılığına ilgiyi canlı tutuyoruz" diye konuştu.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:43 Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı

Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:29:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç İletişimciler, Usta Foto Muhabirleriyle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]