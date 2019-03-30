Son Dakika Haberleri: Genç İletişimcilerden Irkçılığa ve Terörizme Karşı Video

Genç İletişimcilerden Irkçılığa ve Terörizme Karşı Video

45 dakika önce

Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) öğrencileri, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ırkçılığa ve terörizme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla video hazırladı.

Genç İletişimcilerden Irkçılığa ve Terörizme Karşı Video, System.String[]
Uluslararası Medya ve Enformasyon Derneği (UMED) öğrencileri, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ırkçılığa ve terörizme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla video hazırladı.

Terör eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan video UMED'in Twitter hesabından, "#IrkçılığaveterörizmeDURde" etiketiyle paylaşıldı.

Klipte, UMED'in Balkanlar, Rusya, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Amerika temsilciliklerindeki öğrenciler kendi dillerinde, "Irkçılığa ve teröre dur de." ifadesini kullandı.

Videoda, mülteciye tekme atan gazeteci, sporda ırkçılığa maruz kalan futbolcu, İdlib'e yönelik hava saldırıları ile Ankara Tren Garı, Paris, Reina, Reyhanlı, Gazze, Yeni Zelanda saldırılarının görüntülerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:20 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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