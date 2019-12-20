Genç iş adamları ATSO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Genç Girişimciler Kurulu İl Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti.

Ziyaret hakkında bilgi veren TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa, Afyonkarahisar'ı tanıtmayı, Genç Girişimci Kurulları arasındaki iletişimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de genç işadamlarının çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, "Birbirinizin arasındaki iletişim, mutlaka ilimize ve odamıza fayda sağlayacaktır. Hepinizin Oda Yönetim Kurulu Başkanları'na da selamlarımı iletmenizi istiyorum. Genç işadamlarının çatışması, taleplerde bulunması ekonomiye katkı sağlayacaktır."

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.