Genç iş adamları ATSO'yu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç iş adamları ATSO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Genç iş adamları ATSO'yu ziyaret etti

6 saat önce

Genç Girişimciler Kurulu İl Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti.

Genç iş adamları ATSO'yu ziyaret etti, System.String[]

Genç Girişimciler Kurulu İl Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti.

Ziyaret hakkında bilgi veren TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa, Afyonkarahisar'ı tanıtmayı, Genç Girişimci Kurulları arasındaki iletişimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de genç işadamlarının çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, "Birbirinizin arasındaki iletişim, mutlaka ilimize ve odamıza fayda sağlayacaktır. Hepinizin Oda Yönetim Kurulu Başkanları'na da selamlarımı iletmenizi istiyorum. Genç işadamlarının çatışması, taleplerde bulunması ekonomiye katkı sağlayacaktır."

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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