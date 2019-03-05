Son Dakika Haberleri: Genç İş Adamları Eğitim Programı Devam Ediyor

Genç İş Adamları Eğitim Programı Devam Ediyor

1 saat önce

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Genç iş adamları Eğitim Programı" Safranbolu'da düzenlenen ikinci eğitim ile devam etti.

Genç İş Adamları Eğitim Programı Devam Ediyor, System.String[]
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Genç iş adamları Eğitim Programı" Safranbolu'da düzenlenen ikinci eğitim ile devam etti.

Karabük TSO'nun BAKKA Teknik Destek Programı kapsamında yürüttüğü eğitime, Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu üyesi 30 kişi katıldı. TOBB ETÜ eğitmenlerinden Prof.Dr. Nejat Basım 'Yönetim Becerileri ve Liderlik' konularını içeren eğitimleri verdi.

Genç iş adamları Eğitim Programı ile 18-35 yaş arası 2.kuşak genç iş adamlarını gelecekte ihtiyaç duyacakları bilgi ve tecrübeleri kendilerine vererek onları iş yaşamına daha iyi adapte etmek, yeni vizyon kazandırmak ve birbirleriyle olan ilişkileri kuvvetlendirerek yeni iş olanakları oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu projeyle Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 2019-2022 stratejik planında genç kuşakların yetişmesi amacıyla planlanan eğitim akademisinin ilk programını test etme imkanına kavuşacak. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Karabük, Genç, Güncel
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