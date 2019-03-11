Genç İş Adamları Eğitim Programı Sona Erdi
1 saat önce
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Safranbolu'da düzenlenen "Genç iş adamları Eğitim Programı" sona erdi.
Karabük
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Safranbolu
'da düzenlenen "Genç
iş adamları Eğitim Programı" sona erdi.
Karabük TSO'nun BAKKA Teknik Destek Programı kapsamında yürüttüğü eğitime, Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu üyesi 30 kişi katıldı. Dört hafta süren program Serdar Bilecen'in "Satış Yönetim" ve Prof.Dr. Ramazan Aktaş
'ın "İşletme Sermayesi Yönetimi" konularını içeren eğitimleri vermesiyle sona erdi. Genç İşadamları Eğitim Programlarında TOBB ETÜ Eğitmenleri Prof.Dr. Özcan Yağcı, Prof.Dr. Yavuz Ercil, Dr.Cengiz Tavukçuoğlu, Serdar Bilecen ve Prof.Dr. Ramazan Aktaş yer aldı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:27 Kaynak: İHA
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