Genç iş adamlarına Covid-19 bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç iş adamlarına Covid-19 bilgilendirmesi - Son Dakika

Genç iş adamlarına Covid-19 bilgilendirmesi

6 saat önce

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Yönetim Kurulu Üyelerine, MAGİAD üyesi olan MOSB-MED Genel Müdürü Dr. Hülya Yurtdaş Pirinççi tarafından Covid-19'a (Korona virüs) hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Genç iş adamlarına Covid-19 bilgilendirmesi, System.String[]

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Yönetim Kurulu Üyelerine, MAGİAD üyesi olan MOSB-MED Genel Müdürü Dr. Hülya Yurtdaş Pirinççi tarafından Covid-19'a (Korona virüs) hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Bilgilendirmenin ardından dernek yönetim kurulu toplantılarının bir süre ertelenmesi kararı alındı.


MAGİAD'ın olağan yönetim kurulu toplantısında Dr. Hülya Yurtdaş Pirinççi tarafından yapılan bilgilendirme ve tavsiyeler ışığında MAGİAD yönetim kurulu toplantılarını belirli bir süre erteleme kararı aldı.


Covid-19'dan uzak durmak ve korunmak için alınması gereken tedbirlerin hayati mahiyette olduğunu ifade eden Dr. Pirinççi, basit yöntemler ile bu hastalıktan uzak durulmasının mümkün olduğuna vurgu yaptı.


Manisa Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağırbaşlı, "MAGİAD olarak Ulusumuzun bu badireyi en kısa sürede ve en hasarsız bir şekilde atlatmasını temenni ediyoruz." diyerek dernek yönetim kurulu toplantılarını bir süre erteleme kararı aldıklarını açıkladı. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:56 Kaynak: İHA

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