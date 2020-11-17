Genç iş adamlarının rotası Sri Lanka - Son Dakika

Genç iş adamlarının rotası Sri Lanka

17.11.2020 08:53
Genç iş adamlarının rotası Sri Lanka, System.String[]

Korona virüsü krizi sürecinde dış ticaret dengeleri daha da bozulurken, kanayan yaraya bir nebze olsun merhem olmaya kararlı olan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), düzenlediği "Dış Ticaret Elçileri" programıyla üyelerine danışmanlık yapmaya devam ediyor.

Korona virüsü krizi sürecinde dış ticaret dengeleri daha da bozulurken, kanayan yaraya bir nebze olsun merhem olmaya kararlı olan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), düzenlediği "Dış Ticaret Elçileri" programıyla üyelerine danışmanlık yapmaya devam ediyor. EGEİAD, "Dış Ticaret Elçileri" ile bu kez Hint Okyanusunun incisi Sri Lanka'yı ele aldı.

Üyelerinin yüzde 60'ının yurt dışı ile ortaklık, dış ticaret ve benzeri şekillerde iş birlikleri bulunan, portföyünde; tekstil, gıda, makine, inşaat, otomotiv, elektrik-elektronik, demir-çelik başta olmak üzere sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinden firmalar bulunan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), başlattığı Dış Ticaret Elçileri programı ile ihracat açığını kapatmak üzere büyük bir çalışma sergiliyor. Genç iş adamlarının yurt dışına açılma sürecini hızlandırmak, bu süreçteki maliyetleri düşürmek ve Covid-19'un oluşturduğu olumsuz etkileri bertaraf etmek isteyen EGİAD, dış ticaret konusunda üyelerine danışmanlık yapmak üzere başlattığı "Dış Ticaret Elçileri" ile bu kez Hint Okyanusunun incisi Sri Lanka'yı ele aldı. Toplantıda EGİAD üyesi ve Ontan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem ve Ontan İnşaat Taahhüt Grubu Başkanı Selçuk Şahbazlar konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Aslan: " Afrika'ya açılma anlamında Sri Lanka bir hub olabilir"

Osmanlılar tarafından tarihi İpek Yolu'nda kapsamlı bir şekilde ticaret için kullanılan, merkezi bir uğrak noktası Sri Lanka genç iş adamları tarafından mercek altına alındı. Türkiye-Sri Lanka ticaret ortaklıklarının artmaya başladığı son yıllarda EGİAD da iş birlikleri için harekete geçti. İki ülke arasındaki toplam ticaret cirosunun değeri 2005 yılında 97 milyon dolardan 2016 yılında 223 milyon dolara yükselerek 2005'e kıyasla yüzde 130'luk artış kaydetti. Bu rakamın yapılacak çalışmalar ve imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmaları ile yükselen bir ivme yakalayacağını belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Sri Lanka'nın Türkiye ile iş birliği noktasında 2020 yılı içinde önemli adımlar gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Hemen pandemi öncesinde şubat ayında Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Türkiye-Sri Lanka ilişkilerinin geliştirilmesi için adım atmıştı. Ülkeler arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme ile gümrük iş birliği anlaşmalarının imzalanması olarak bir girişimde bulundu. 1948'te bağımsızlıklarını kazandıklarında kendilerini ilk tanıyan ülke olan Türkiye ise 2004 yılındaki büyük tsunami felaketi sonrasında da kendilerine el uzatmıştı. O dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Sri Lanka'yı ziyaret etmiş ve Türkiye'nin bölgeye geçici büyük hastane ile konut inşa etmesine imkan tanımıştı. Halihazırda Kolombo'da Kolomport adıyla yeni bir kent inşa ediliyor. Ülke; hastane, otel, konut inşaatları için yabancı yatırımcılara açık. Son olarak Sri Lanka'nın Hindistan ve Pakistan'la serbest ticaret anlaşmalarını olduğunu da hatırlatmak isterim. İş adamları bu ülkelerde zaten potansiyele sahip bu anlamda Afrika'ya açılma anlamında Sri Lanka bir hub olabilir" dedi.

Öktem: "Sri Lanka stratejik bir öneme sahip"

Sri Lanka için EGİAD Dış Ticaret Elçisi olarak ülke hakkında önemli bilgiler paylaşan Ontan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem ise Sri Lanka'nın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Hint okyanusunda ana deniz rotaları üzerinde yer alması ve derin limanları sayesinde stratejik bir konuma sahiptir. Başkent Kolombo dünyanın en büyük limanlarından birine sahip olup Asya kıtası ticareti için büyük önem arz etmektedir. 2020 yılı itibariyle dünyadaki 56. büyük Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olan ülke yüksek gelişme potansiyeli taşımaktadır. Madencilik, gıda, tekstil, kimyasal ürünler ticaret açısından önemlidir. Artmakta olan altyapı ve gayrimenkul yatırımları da yurtdışından sermaye çekmektedir" diye konuştu. - İZMİR

Genç iş adamlarının rotası Sri Lanka

Koronavirüs, Sri Lanka, Ticaret, Ege, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genç iş adamlarının rotası Sri Lanka - Son Dakika Ekonomi


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