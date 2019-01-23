Son Dakika Haberleri: “Genç iş gücü en büyük hazine”

“Genç iş gücü en büyük hazine”

1 saat önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı İşbaşı Eğitim Programlarında günlük zaruri gider olarak adlandırılan ödeme miktarlarının arttırılmasını değerlendirdi.

“Genç iş gücü en büyük hazine”, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı İşbaşı Eğitim Programlarında günlük zaruri gider olarak adlandırılan ödeme miktarlarının arttırılmasını değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:02 

Bursa, Ekonomi
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