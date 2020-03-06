Genç iş insanları Antalya'da buluştu - Son Dakika

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi, Antalya'da gerçekleşti. Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın yapay zekanın biyolojiyle, fizikle buluştuğu bir döneme girdiğine işaret etti.

Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki beş yıldızlı otelde gerçekleşen zirveye, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral, Türkiye genelinden genç iş insanları katıldı.

Eğitimin ekonomiyle bağlantılı olması durumunda demokrasinin de geliştiği ve eğitim, ekonomi, demokrasi üçlüsünün birbirini besleyen temel kavramlar olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyanın yapay zekanın biyolojiyle, fizikle buluştuğu bir döneme girdiğine işaret etti. Selçuk, "Güçlü ekonomilerin güçlü eğitim sistemleriyle bağlantılı olduğunun farkındayız, önümüzdeki süreçte iş ve işlemlerin belki yüzde 80'inin otomasyona, robotlara tabi olacağı bir sistemden söz ediyoruz" dedi.

YÖK'LE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Bakanlık olarak öncelikle öğretmen niteliğini çok önemsediklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Hiçbir ülkenin eğitim sisteminin kalitesi öğretmenin niteliğini aşamaz. Dolayısıyla aslolan öğretmenin doğasına hizmet etmektir, saygı göstermektir. Öğretmenin itibarını yükseltmek, değer vermek ve yetişmesinde çok köklü tedbirler almaktır. Dün Yükseköğretim Kurulu ile beraber öğretmen eğitimi konusunda yeni bir başlangıca imza attık" dedi.

ELEMAN- İŞ SORUNU

Önem verilen bir başka konunun mesleki eğitim olduğunu belirten Bakan Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Mesleki eğitim ekonomiyle doğrudan doğruya ilgi kurduğumuz alan. Mesleki eğitime baktığımızda, sektör bütün alanlarda hizmet, sanayi olsun dijitalleşmeye doğru gitmiş, otomasyon gelmiş, robotik hayata geçmeye başlamış. Fakat bizim okullarımızın altyapısında aynı dijitalleşmeyi, otomasyon ve makine parkurunu göremiyoruz. O yüzden bizim mezunlarımızın sektörde iş bulma olasılığı düşük. Eleman arıyorum bulamıyorum, iş arıyorum bulamıyorum çıkmazı sözkonusu."

ASELSAN'A LİSE AÇTIK

Bu sorunun çözümüyle ilgili Bakan Selçuk, 53 sektörün tamamında temsilcilerle, meslek okullarının içeriği, müfredatı, ders çizelgesine bakıldığında sektörün gereksinimleriyle, MEB'in ortaya koydukları arasındaki birtakım çelişkilerin ortadan kaldırıldığını söyledi. İhracat, ithalat çözümlemesi, dış ticaret açığı, sosyo- gelişmişlik analizlerine baktıklarını anlatan Bakan Selçuk, "Gördüğümüz şey, şehirlerdeki sektörlerle, meslek liselerinin alanlarına baktık ve çok düşük bir uyum teşhis ettik. Okullardaki alanlar başka, o şehrin sektörlerindeki alanlar başka. Bunun uyumu konusunda bir çalışma başlattık. Örneğin 3.5 milyar dolar civarında oyuncak ithal ediyoruz, ama bir tane okulumuzun olmaması ilginç ve hemen çok sayıda okul açtık. Savunma sanayiinde Türkiye çok iddialı, fakat teknisyen yetiştiren tek bir okul olmadığı için Aselsan'a bir lise açtık" diye konuştu.

FUTBOL HAKEMLİĞİ OKULU

Türkiye'de sektörlere yönelik açılan yeni meslek liselerinden örnekler veren Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir meslek lisesi yüzde 1'lik dilimden öğrenci aldı. İTÜ'nün içine Teknopark'a kurduğumuz lise. Bursa'da mikromekanik alanındaki bölüm, Eylül'de açacağımız elektrikli otomobil bölümü. Bunun gibi çok sayıda okul planladık. Futbol hakemliği, Türkiye'de futbol çok önemsenen bir konu ama okuldan yetişen tek bir hakem yok ve çok büyük bir ihtiyaç var. Federasyonumuzla bir protokol hazırladık ve hemen eylülde futbol hakemliğiyle ilgili iş garantili ve iş öncelikli okulumuzda başlamış oluyoruz. Konya ve Tokat'ta dijital tarımla ilgili yeni kuşak liseler Eylül'de hayata geçiyor."

OKULLARDA ÜRETİM PATLAMASI

Meslek liselerinde, yapılan eğitimin çok büyük kısmının teorik olduğu şikayetleri aldıklarını anlatan Selçuk, 'Niye teorik, çünkü biz üretim yapamıyoruz. Niye üretim yapamıyorsunuz, çünkü üretim yaparsak döner sermayeden yüzde 15 hazine kesintisi var ve bir okulun herhangi bir malı üreterek dışarıyla rekabet etmesi mümkün değildir' Maliye Bakanlığı'na bir yazı yazdık ve birkaç gün içinde yüzde 1'e indi ve okullarda üretim patlaması yaşıyoruz. Bütün okullar güneş panelleri, oyuncak, çeşitli kimyasal üretenler, yüzlerce lisemiz yüzlerce kalemde üretime başladı ve büyük bir ivme sözkonusu" diye konuştu.

Muhakkak suretle Türkçe'nin, dilin iyi anlaşılması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, Türkçe eğitimiyle ilgili birtakım çalışmalar yaptıklarını da söyledi.

TÜGİK 20 OKULA KİŞİSEL BECERİ ATÖLYESİ KURACAK

Milli Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki kişisel beceri atölyelerinin bağışlarla kurulduğu ve bu konuda genç iş insanlarından da okullarda yeni kişisel gelişim atölyeleri kurulmasına yönelik destek talebinde bulundu. Bakan Selçuk'un bu talebi üzerine TÜGİK Başkanı Erkan Güral, TÜGİK olarak 20 okulda kişisel beceri atölyesi yapacakları sözünü verdi. Güral, ayrıca yenilenecek 5 okulun seramik ihtiyaçlarının da Kütahya Seramik tarafından karşılanacağını söyledi.

'TÜRKİYE ÖNÜ KESİLEMEYECEK BİR ÜLKE'

Gençlerin bu ülkede oldukça yüksek sayıda ve enerjilerini boşaltabilecekleri imkanlara sahip olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ise Türkiye'nin coğrafyası müthiş, pozitif enerji veren potansiyele sahip bir ülke olduğunu kaydetti. Dr. Nebati, ekonomik verilerde 2019 yılının hedeflerin ötesinde tamamlandığını belirterek, "İhracat rakamları, gelen turist sayısı, turizmde özellikle Antalya açısından bakıldığında rekorlar üstüne rekorlar kırıldı. 1.7 milyar dolar cari fazlasıyla geçen yılı kapattık. Ocak ve Şubat aylarında yine rekor artışlar var. İthalatı karşılama oranımız 85'lerin üzerinde. Türkiye, 21'inci yüzyılın ülkesi ve bu ülke durdurulamayacak, önü kesilemeyecek bir ülke" şeklinde konuştu.