Genç iş insanlarından AK Parti Konya İl Başkan Angı'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Genç iş insanlarından AK Parti Konya İl Başkan Angı'ya ziyaret

01.04.2022 09:37
Genç iş insanlarından AK Parti Konya İl Başkan Angı'ya ziyaret

Konya Genç İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) Başkanı Gülvezir Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yı ziyaret etti.

Konya Genç İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) Başkanı Gülvezir Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yı ziyaret etti.

Korkmaz, beraberindeki heyet ile AK Parti İl Başkanlığındaki ziyaretinde, derneğin faaliyetlerine ilişkin Angı'ya bilgi verdi.

Kısa süre önce olağan genel kurul gerçekleştirdiklerini hatırlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kısa sürede büyük teveccüh gören derneğimizin genel kuruluna katılarak genç iş insanlarına güç veren, desteklerini sürekli yanımızda hissettiğimiz il başkanımız Hasan Angı'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Sanayimizi ve sanayicilerimizi hak ettiği yere taşımanın yolu daha fazla çalışmaktan geçmektedir. Ancak bizleri, şehrimizi, ticaret erbaplarını ve esnafımızı daha da ileriye taşıyan ana gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece Konya'mız hem hak ettiği yere ulaşacak hem de ihracat rakamlarını zirveye taşıyacaktır. Böylece güzel şehrimiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşan ilk iller arasında gururla yerini alacaktır."

Angı da ziyaretleri dolayısıyla KONYAGİAD heyetine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Konya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Konya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: 'AK Parti politikası Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bize şunu öğretti, 'başka bir dünya mümkün'' Son dakika! AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: 'AK Parti politikası Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bize şunu öğretti, 'başka bir dünya mümkün''

AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç iş insanlarından AK Parti Konya İl Başkan Angı'ya ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
09:33 Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yurtdışına kaçtı iddiası
09:30 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi?
09:26 Gaziantep'te lokantada patlama! Ortalık savaş alanına döndü
09:02 Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı
09:01 Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor
08:58 Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
08:24 Provokasyon: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 09:43:49. #1.13#
SON DAKİKA: Genç iş insanlarından AK Parti Konya İl Başkan Angı'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement