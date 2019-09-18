Genç işadamlarından kredi hacmi çağrısı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Başkanı Bora Tezel ekonomideki gelişmelere ilişkin "Bankalar faiz indirimlerine paralel olarak kredi hacimlerini attırmalı, ekonomideki çekimser havanın dağılması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.



GAGİAD Başkanı Tezel, konuyla ilgili açıklamasında Türkiye'de son aylarda yaşanan ekonomik gelişmelere işaret ederek; " Temmuz ayında Haziran ayına göre yüzde 4.3 artan sanayi üretimi, ağustos ayında artan sanayi üretim endeksi genel ekonomide bir toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi üretim endeksindeki toparlanmanın devam etmesi durumunda 11 aydır süre gelen negatif trend sona ermiş olacak. Sanayi boyutundaki bu nispi toparlanmayı destekleyecek en önemli faktörlerden bir tanesi finansmana uygun maliyetli ve kolay erişim olarak ön plana çıkmaktadır. Bu hususta özellikle özel bankalara büyük görevler ve sorumluluk düşmektedir. Merkez bankasının en son yaptığı 325 baz puanlık indirimle yüzde 16.50 seviyesine inen gösterge faizi ile finansman maliyeti uzun süre sonra daha makul seviyelere çekilmiş durumdadır. Şimdi bu toparlanmanın fiziksel etkilerini görmek ve yatırımların önünü açmak için bankaların kredi hacmi büyümesi konusunda daha iştahlı bir tutum sergilemeleri gerekmektedir. Bankalar faiz indirimlerine paralel olarak kredi hacimlerini attırmalı, ekonomideki çekimser havanın dağılması gerekir" ifadelerini kullandı.



"Yatırım iştahı yükseltilmeli"



Tezel, ekonomideki çekimser havayı dağıtmak ve yatırım iştahını yükseltmek için herkese görev düştüğünü vurgulayarak, "Şu anda daha hızlı büyümenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi yatırım ve tüketim konusunda sergilediğimiz iştahsızlıktır. Yatırım ve tüketimde yaşadığımız iştahsızlığı ise ancak ekonomide, dış ilişkilerde sağlayacağımız güven ortamı ile gidermek mümkün olacaktır. Türkiye, yıllardır olduğu gibi, ekonomisinin en güçlü yanlarından olan sıkı mali disipline sahip çıkarak yeni iş yapma teknikleri ile yoluna emin adımlarla devam edecektir" dedi.



"Gaziantep, sanayide iş birliği ve verimlilik konusunda adımlar atmalı"



GAGİAD Başkanı Tezel, Gaziantep sanayisi ile ilgili değerlendirmede ise "Kuvvetli ihracat verileri ve güçlü sanayisi ile Türkiye'nin lokomotifi olma özelliğini taşıyan Gaziantep, bölgesi ve ülkesi için örnek teşkil etmeye devam edecektir. Şehrimizin ve ülkemizin huzuru, refahı için üretim çarkları hızlı dönmeli, istihdam arttırılmalıdır. Gaziantep'in koşmaya devam etmekten başka bir şansı yoktur. Yaşanan bu zorlu süreçten Türkiye ve Gaziantep için çıkarılması gereken dersler de olduğu muhakkaktır. Verimliliklerimizi arttırmak ve daha efektif iş yapmayı öğrenmek, sanayide ortaklık kültürünü geliştirerek iş birliğini arttırmak ve böylelikle atıl kapasitenin önüne geçmek, sermaye yapımızı kuvvetlendirmek, doğru üretim teknikleri ile işletme sermayesini en efektif şekilde kullanmak bu derslerden bazıları olarak ön plana çıkmaktadır" şeklinde konuştu.



Tezel, "Gaziantep'te yüksek teknoloji bazlı üretime geçiş hızlandırılmalı, bu konu ile ilgili özellikle sağlık ve savunma sanayi alanındaki yatırımlar teşvik edilmelidir. Gaziantep el birliği ile bölgesine ve ülkesine yol gösterici olmaya, şehrimiz sanayi alanında olduğu gibi kültür, sanat, gastronomi, eğitim alanlarında da yol almaya ve örnek teşkil etmeye devam edecektir. Gaziantep'in başka şansı yoktur" diye konuştu. - GAZİANTEP