Son Dakika Haberleri: Genç İşadamlarından Kuşadası Ticaret Odası'na Ziyaret

Genç İşadamlarından Kuşadası Ticaret Odası'na Ziyaret

1 saat önce

Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği (KUGİAD) Yönetimi, Kuşadası Ticaret Odası'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Genç İşadamlarından Kuşadası Ticaret Odası'na Ziyaret, System.String[]
Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği (KUGİAD) Yönetimi, Kuşadası Ticaret Odası'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Dernek başkanı Müge Delgen Ceylan, Sadettin Türkmen, Mustafa Şenaldı, Can Aydın, Efe Uncu, Emin Çıkıkçı, Hüseyin Mazlum ve aynı zamanda Kuşadası Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Sarıdedeoğlu'un gerçekleştirdiği ziyarette; başkan Müge Delgen Ceylan tarafından Kuşadası Genç İş İnsanları (KUGİAD) Derneğinin çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verildi ve önümüzdeki günlerde Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu tarafından Kuşadası'nda, önemli isimlerin katılımıyla KUTO Konferans Salonunda yapılacak olan " Güçlü Türkiye Büyüme Modeli" konulu panel hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, Buket Çallı ve Murat Boranalp'de hazır bulundu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:13 Kaynak: İHA

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