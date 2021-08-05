Genç işadamlarından model fabrikaya ziyaret

Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) ve Hatay Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD), Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'ni (Model Fabrika) ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Gaziantep Model Fabrika'yı ziyaret eden GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Rende ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Model Fabrika Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak ve Model Fabrika Direktörü Yusuf Diler ile bir araya geldi. Model Fabrika'nın teknik altyapısı ve makine parkurunun incelendiği ziyarette; GAGİAD ve HAGİAD üyelerine merkezin Gaziantep ve bölge sanayisi için sağladığı avantajlar ve firmalara yönelik gerçekleştirilen eğitim ve uygulamalar hakkında bilgiler verildi. Ziyaret kapsamında yapılan toplantıda konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Model Fabrika ile işletmelerdeki verimliliği artırmayı amaçladıklarını ve bu hedef doğrultusunda firmalar için gerçekleştirilen eğitimler ve uygulamalara devam ettiklerini söyledi. İşletmelerin kar marjlarını yukarıya çıkarmaları ve daha rekabetçi olmaları için gerekli olan en önemli hususun üretimde verimlilik olduğunu kaydeden Ünverdi, "Türkiye rekabetçi ve ihracatını artıran bir ülke. Aynı şekilde açıklanan rakamlara baktığımızda Gazi şehrimiz de ihracatını her koşula rağmen artırmaya devam ediyor; fakat bu rakamları daha üst noktalara çıkarmamız gerekiyor. İhracatımızdaki mevcut yükselişin sürdürülebilirliği için verimliliğin yanı sıra dijitalleşme de büyük ölçüde önem taşıyor. Ayrıca dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise Yeşil Mutabakat konusudur. Önümüzdeki yıllarda gerekli şartları yerine getiremediğimiz takdirde ürettiğimiz malları Avrupa'ya ihraç etmekte sorunlar yaşayacağız. Bu konuda işletmelerimizi hazır hale getirmek için çalışmak zorundayız. GAGİAD ve HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep'in sanayisi ve ihracatı ile Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını ifade eden GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Şehrimizin üretim potansiyelini daha da yükseltmek amacıyla kurumlarımız ile ortak çalışmalar geliştirmeye ve yeni iş birlikleri kurmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda daha önce de ziyaret ettiğimiz ve çalışmalarını incelediğimiz Gaziantep Model Fabrika, eğitim ve uygulamaları ile bölge sanayimize ve firmalarımıza ciddi avantajlar sağlıyor. Verilere bakıldığımızda da Gaziantep Model Fabrika'nın işletmelerde hem verimliliği hem de kazançlarını artırdığını görüyoruz. Misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi'ye, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Model Fabrika yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gaziantep Model Fabrika'nın yalnızca Gaziantep için değil bölgedeki diğer iller için de önem taşıdığını ifade eden HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Rende, genç iş insanları olarak merkezin yalın üretim, enerjide verimlilik ve dijital dönüşüm noktasında yürüttüğü çalışmaları yakından takip edeceklerini ve iş birlikleri kurma noktasında çalışma başlatacaklarını söyledi.

GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Model Fabrika Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak, Model Fabrika'nın üretim tekniklerini anlatarak, israf türlerine karşı sağlanan iyileştirmeler hakkında bilgi verdi. Merkezin, eğitim ve uygulamalar ile üretimdeki maliyetleri düşürdüğünü ve böylece firmaların daha rekabetçi hale geldiğini kaydeden Küçükparmak, üretilen ürünlerdeki kalitenin arttığını ve üretim hızında artış sağlandığını da sözlerine ekledi.

Ziyaret, Model Fabrika Direktörü Yusuf Diler'in merkezin eğitimleri, uygulamaları, sanayi ve üretim sürecindeki önemi hakkında gerçekleştirdiği sunumun ardından sona erdi. - GAZİANTEP