Son Dakika Haberleri: Genç İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Genç İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Trabzon'da hastane otoparkı inşaatında yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden genç işçi, Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.

Genç İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Trabzon'da hastane otoparkı inşaatında yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden genç işçi, Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesinin yapımı devam eden otopark inşaatında çalışan Ebubekir Özdemir'in (27) yüzüne iş makinesinin kopan parçası saplandı. Ağır yaralanan genç işçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi, KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Sinop'tan babası Cemal Özdemir ile birlikte otopark inşaatında çalışan Ebubekir Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ebubekir Özdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı söz yürekleri dağladı. Çalıştığı şantiyede selfie yapan Özdemir, bir süre sonra şantiye alanının fotoğrafını çekerek, "Az kaldı bitecek inşallah" ifadeleriyle sosyal medya hesabına yükledi. 6 gün önce doğum gününü kutlayan Özdemir yapılan işlemlerinin ardından, Sinop'un Ayancık ilçesi Kumarı köyü mezarlığı kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Özdemir'in ailesi ve yakınları katıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

Trabzon, Ayancık, Sinop, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım

Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi "Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:35:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]