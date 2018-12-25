Genç İsg Sempozyumu" Tanıtım Toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce (İSG), Turkcell İletişim Hizmetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği (İSGAM) iş birliğinde 9 ilde bulunan üniversitelerde düzenlenecek "Genç İSG Sempozyumu"nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce (İSG), Turkcell İletişim Hizmetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği (İSGAM) iş birliğinde 9 ilde bulunan üniversitelerde düzenlenecek "Genç İSG Sempozyumu"nun tanıtım toplantısı yapıldı.



İSG Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, sempozyumun, iş sağlığı ve güvenliği adına çok önemli bir çalışma olduğunu söyledi.



Bu konunun ders müfredatına girmesi konusunda belli mesafe katedildiğini belirten Yıldız, gençlerle ilgili 2014'ten sonra yapılan düzenlemelerle iş sağlığı ve güvenliği dersinin mühendislik fakültelerinde zorunlu okutulduğunu hatırlattı.



Birçok üniversitenin bu alana ciddi manada yatırım yaptığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:



"Birçok üniversite iş sağlığı ve güvenliği alanında lisans, ön lisans ve yüksek lisans anlamında çok ciddi öğrenci kaydına başladı. Şu ana kadar belgelendirdiğimiz uzman sayısının yaklaşık 120 binlere ulaştığını düşünürsek, üniversitelerimizin de bu manada çok ciddi sayıda öğrencimizi yetiştirdiğini görüyoruz. Bu aile her geçen gün büyüyor. Bu bilincin oluşması öncelikle ailede başlıyor. 'Güvenli aile, güvenli çevre, güvenli okul, güvenli iş yerleri' diyoruz. Üniversitelerde yetişen gençlerimizin de bu manada köprü oluşturması gerekliliği ortaya çıkmış oldu."



Yıldız, şubat ayında başlayacakları sempozyumların ilkini İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştireceklerini, daha sonrakileri her bölgede belirlenen Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Adana, Erzurum, Van ve Samsun illerindeki üniversitelerde yapmayı planladıklarını ifade etti.



Turkcell İletişim Hizmetleri İSG Genel Müdürü Serkan Alkan da üniversitelerde İSG profesyoneli olacak öğrencilere ve çalışma hayatında yer alacak kişilere iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetleri belirtmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla birikimlerini aktarmak üzere bu çalışmanın içinde yer aldıklarını söyledi.



İSGAM Başkanı Ömer Volkan Gök ise sempozyumun, "İş sağlığı ve güvenliği alanında bir proje kapsamında gençlere yönelik neler yapabiliriz?" düşüncesinden doğduğunu dile getirdi.



"Endüstri 4.0 ve İSG'nin Dönüşümü", "Tasarımda İş Güvenliği", "Çalışma Hayatı Sizi Bekliyor" ve "Yeni Nesil Meslekler ve Riskler" konulu ana oturumların yer alacağı sempozyumlarda konunun uzmanları akademisyenler, özel sektör ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı temsilcileri gençlerle bir araya gelecek.

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