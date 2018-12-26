Genç İsg Şubat'ta İstanbul'da Başlıyor

Genç İSG projesi kapsamında, toplam 9 ilde, iş sağlığı ve güvenliği alanında sempozyumların düzenlenmesi ve üniversite öğrencilerinde İSG kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, "Genç İSG" sempozyumlarıyla çalışma hayatına atılmak üzere olan üniversiteli gençlere iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının oluşturulmasını amaçladıklarını belirtti. Yıldız, "İlk sempozyumumuzu Şubat ayında, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yapacağız. Sonraki sempozyumları ise Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Adana, Erzurum, Van ve Samsun illerindeki üniversitelerde yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Genç İSG" projesinin tanıtım toplantısına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, Turkcell İSG Müdürü Serkan Alkan ve İSGAM Başkanı Dr. Ömer Volkan Gök'ün yanı sıra üniversitelerden akademisyenler ile sektör temsilcileri katıldı.

GÜVENLİK BİLİNCİ ÖNCE AİLEDEN BAŞLAR

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün gençler tarafından benimsenmesinde bu tür adımların çok önemli olduğunu ifade eden Yıldız, 2014'ten sonra yapılan düzenlemelerle iş sağlığı ve güvenliği dersinin mühendislik fakültelerinde zorunlu ders olarak okutulduğunu ve birçok üniversitenin bu alana ciddi yatırım yaptığını söyledi. Ayrıca, geleceğin temellerini atarken aynı zamanda dijital dönüşüm uygulamalarından faydalanarak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için çalışmaların da yürütüldüğünü anlatan Yıldız," Sistem yaklaşımına uygun olarak bünyemizde, işyerleri ve kurumlardan alınan veriler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. Bu kapsamda, karar destek sistemi ve tahminsel modelleme yöntemleriyle iş kazası ve meslek hastalığı erken uyarı sisteminin geliştirilmesine devam etmekteyiz" dedi.

YILDIZ KONUŞMASINA ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Birçok üniversite iş sağlığı ve güvenliği alanında lisans, ön lisans ve yüksek lisans programlarına çok ciddi öğrenci kaydına başladı. Şu ana kadar belgelendirdiğimiz uzman sayısının yaklaşık 120 binlere ulaştığını düşünürsek, üniversitelerimizin çok ciddi sayıda öğrenci yetiştirdiğini görüyoruz. Bu aile her geçen gün büyüyor. Bu bilincin oluşması öncelikle ailede başlıyor. 'Güvenli ev, güvenli çevre, güvenli okul, güvenli iş yerleri' diyoruz. Üniversiteli gençlerimizle bu kapsamda bir köprü oluşturulmasının gerekliliği de ortaya çıkıyor."

FİKİRLER, BEKLENTİLER DİNLENECEK, TECRÜBELER PAYLAŞILACAK

Turkcell İSG Müdürü Serkan Alkan, geleceğin İSG profesyonelleri olan üniversite öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetleri belirtmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla birikimlerini aktarmak üzere bu çalışmanın içinde yer aldıklarını söyledi. Turkcell olarak yenilikçi yaklaşımları ve fikirleri son derece önemsediklerini kaydeden Alkan, "Son 2 yıldır Genç Yetenek, inovatif İK süreci ve birçok diğer etkinlikte gençlerle bir araya geliyoruz. Gençlerin İSG alanındaki fikirlerini dinlemek, beklentilerini anlamak ve çalışma hayatına ait deneyimlerimizi paylaşmak için bir araya gelmeyi çok değerli buluyoruz. Bu vesileyle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İSGAM ile birlikte yürütülen Genç İSG projesinin içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İSG SEKTÖRÜ ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞUYOR

İSGAM Başkanı Dr. Ömer Volkan Gök ise şunları söyledi:

"Genç İSG etkinlikleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ikinci 100 günlük eylem planında yer alıyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlenecek etkinliklerimiz, üniversitelerde bu alanda eğitim görenleri bir araya getirmeyi ve bilgilendirmeyi hedefliyor. Sektörel firma temsilcileri ile üniversite öğrencilerini buluşturacağımız etkinliğimizin, hem öğrencilerimiz, hem de sektör açısından çok faydalı olacağına inanıyoruz."

1 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Sempozyumlarda, "Endüstri 4.0 ve İSG'nin Dönüşümü", "Tasarımda İş Güvenliği", "Çalışma Hayatı Sizi Bekliyor" ve "Yeni Nesil Meslekler ve Riskler" konulu ana oturumlar yer alacak. Etkinlik kapsamında, gençler 1 yıl boyunca konunun uzmanı akademisyenler, özel sektör ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı temsilcileri ile bir araya gelecek.