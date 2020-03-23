Genç işletmecilerden sağlık çalışanlarına destek ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç işletmecilerden sağlık çalışanlarına destek ziyareti - Son Dakika

Genç işletmecilerden sağlık çalışanlarına destek ziyareti

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına destek için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesini ziyaret eden genç işletmeciler, künefe ve çiçek hediye ederek destek mesajı verdi.

Genç işletmecilerden sağlık çalışanlarına destek ziyareti, System.String[]

Sağlık çalışanlarına destek için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesini ziyaret eden genç işletmeciler, künefe ve çiçek hediye ederek destek mesajı verdi.


Milas'ta genç işletmeciler Barış Nalbantoğlu ve Samet Çipil, korona virüs nedeniyle yaptıkları özverili çalışmalar nedeniyle sağlık çalışanlarına destek için farklı bir ziyaret gerçekleştirdiler. Çiçek ve künefe hazırlayarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine giden işletmeciler burada sağlık çalışanlarına takdim ederek kısa bir ziyaret gerçekleştirdiler. İşletmeciler adına ortak bir açıklama yapan Samet Çipil, "Ülkemizin gururu olan Sağlık Çalışanlarımızın gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı onları yalnız bırakmayıp yanlarında olmak istedik. Acizane ağızlarını tatlandırıp gönüllerini hoş etmek adına ziyaret edip onlara sağlık dolu günler diledik, destek olmak istedik" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:16 Kaynak: İHA

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