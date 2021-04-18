Genç işsizliğin çözümü için istihdam seferberliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'da genç işsizliğin çözümü için istihdam oluşturabilecek yatırım projelerinin değerlendirildiği istihdam seferberliği toplantısı, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcıları Halid Yıldız, Yunus Kızılgüneş, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Kamu ve STK Temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Adıyaman'daki genç işsizliğe çözüm üretmek, istihdama ilave değerler kazandırmak ve Adıyaman iş dünyasının yararlanabilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenecek projelerle ilgili İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Yapılan sunumda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bölgede istihdamı artırmak amacıyla emek yoğun sektörlerde büyük yatırım fırsatları sunduğu, yararlanıcı kuruluşların bu projelerden yararlanabilmesi için 19 Nisan Pazartesi günü saat 17: 00'ye kadar proje fikirlerinin tespitinin yapılması istendi. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından teknik desteğin verileceği projelerle ilgili 20,21 ve 22 Nisan'da proje bilgi formunun, fizibilite formunun doldurulması ve yatırımcı taahhütlerinin alınarak 23 Nisan'da uygun görülen projelerin bakanlığa sunulacağı vurgulandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği emek yoğun sektörlerde genç işsizliğin çözümü için istihdam oluşturabilecek yatırım projelerinden faydalanmak için çok hızlı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, "Bu projelerden faydalanmak için yarın akşama kadar hepimizin arı gibi çalışıp öncelikle yer temin etmesi gerekiyor. Bir diğeri de yatırımcı taahhüdüdür. Çünkü süre çok sınırlı. Burada 350 Milyona kadar çıkabilecek bir kaynak var. Bu projelerin sınırlaması da yoktur. Yeter ki bu projeler ayağı yere basan sağlam projeler olsun. Amacımız burada ilimize yapılacak ilave yatırımlarla genç işsizliğe çözüm bulmaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN