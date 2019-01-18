Genç işsizlik oranının düşürülmesi hedefleniyor
12 dakika önce
İŞKUR tarafından, okuldan işe geçiş sisteminin güçlendirilmesi; genç işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla önlisans ve lisans mezunu 18-29 yaş aralığındaki genç iş arayanların istihdamına yönelik "İşe İlk Adım Projesi" başlatıldı.
İŞKUR
tarafından, okuldan işe geçiş sisteminin güçlendirilmesi; genç işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla önlisans ve lisans mezunu 18-29 yaş aralığındaki genç iş arayanların istihdamına yönelik "İşe İlk Adım Projesi" başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25
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