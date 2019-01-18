Son Dakika Haberleri: Genç işsizlik oranının düşürülmesi hedefleniyor

Genç işsizlik oranının düşürülmesi hedefleniyor

12 dakika önce

İŞKUR tarafından, okuldan işe geçiş sisteminin güçlendirilmesi; genç işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla önlisans ve lisans mezunu 18-29 yaş aralığındaki genç iş arayanların istihdamına yönelik "İşe İlk Adım Projesi" başlatıldı.

Genç işsizlik oranının düşürülmesi hedefleniyor, System.String[]
İŞKUR tarafından, okuldan işe geçiş sisteminin güçlendirilmesi; genç işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla önlisans ve lisans mezunu 18-29 yaş aralığındaki genç iş arayanların istihdamına yönelik "İşe İlk Adım Projesi" başlatıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 

İŞKUR, Ekonomi
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