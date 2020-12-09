Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Mart ayında TİSK olarak 2 milyon kişiydik, bugün de 2 milyon istihdamımız var. Bu dönemde her türlü zorluğa rağmen aynı istihdam ile devam ediyoruz. Camiamız çalışanının yanında oldu. Devlet de sesimize kulak verdi, doğrudan çalışana ve işletmelere destek oldu." dedi.

Akkol, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) tarafından online olarak düzenlenen Genç İstihdam ve Teknoloji Zirvesi 2020'nin açılışında yaptığı konuşmada, TİSK'in Türk işverenlerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etme yetkisi olan bir üst kuruluş olduğunu anımsattı.

TİSK olarak salgının ilk gününden bu yana hükümet, işçi konfederasyonları, işletmelerle sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Akkol, sağlığın yanı sıra istihdamın korunmasının ana hedef haline geldiğini dile getirdi.

Akkol, TİSK altında ihtiyacı olan işletmelerde kısa çalışma ödeneğinden istifade edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim iş yerlerimizin çok büyük bir bölümü çalışanlarına ücretsiz izin vermedi. Yasaktan önce işten çıkış da yapmadı. Kısa çalışmayı benimsedi. İşletmelerimiz dursa da devletten aldığımız yüzde 70'lik kısa çalışma ödeneğinin üstünü yüzde 30'unu işverenler ödedi. Evde çalışmadan birkaç ayını geçiren çalışma arkadaşlarımız tam maaş ile işini kaybetmeden bu dönemin geçmesini bekledi. Biz bu uygulamayı teşvik ettik, yaydık. TİSK ekosistemi piyasaya yaklaşık 5 milyar TL'lik nakdi destek sağladı. Mart ayında TİSK olarak 2 milyon kişiydik, bugün de 2 milyon istihdamımız var. Bu dönemde her türlü zorluğa rağmen aynı istihdam ile devam ediyoruz. Camiamız çalışanının yanında oldu. Devlet de sesimize kulak verdi, doğrudan çalışana ve işletmelere destek oldu."

Genç işsizliğin bütün ülkelerin ortak sorunu olduğunu belirten Akkol, kriz zamanlarında işlerini ilk kaybedenlerin gençler olduğunu, en çok etkilenenlerin de kayıt dışı güvencesiz çalışanlar olduğuna işaret etti.

"Yüzde 80'i pandemiden sonra uzaktan çalışmaya devam etmek istiyor"

Akkol, 2000 sonrası doğanların yüzde 80'i pandemiden sonra uzaktan çalışmaya devam etmek istediğini ifade ederek, "Hem dünyada hem de Türkiye'de kurumların gençlere istediği çalışma ortamını sunma konusunda yavaş kaldığını düşünüyoruz. Ofis tasarımlarının, çalışma saatlerinin, performans süreçleri, organizasyon şemaları, hiyerarşinin değişmesi gerekiyor, gençler çok daha eleştirel ve daha fazla beklentiye sahipler." dedi.

5 yılda 250 bin çalışanı MESS'in eğiteceğini ve finansmanını MESS'in karşılayacağını anlatan Akkol, herhangi bir kar amacı güdülmediğini söyledi.

Akkol, Genç Dönüşüm projesiyle geleceğin bilişim uzmanlarını yetiştirdiklerini, devletin de destekte bulunduğunu, şu anda 150 gencin hayatına dokunduklarını, ücretsiz eğitim verip istihdam garantisiyle işletmelere kazandırdıklarını anlattı.

"4 sene 150 kişiye burs veriyor, mülakata bile çağırmıyor"

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı ise öğrencilere burslar verildiğini, herkesin görevini yapmış gibi kenara çekildiğini belirterek, "Ayda 500 lira yollarım, ben görevimi yaptım'. Hayır takip etmek zorundasın, o 500 lira ile o çocuğa ne oldu? Sen birinin umudunu yükselttin. 'Ben 1000 kişiye burs veriyorum' artık yanlış bir laf. 'Ben 500 kişiye burs veriyorum ama İngilizcesini de veriyorum, stajını da veriyorum, Çin'e de gönderiyorum' dememiz gerekiyor. Yaptığımız şeyi tam yapmamız lazım. 'İşe girebildi mi?' diye takip etmemiz lazım." diye konuştu.

Daha az bilinen üniversitelerde okuyan milyonlarca öğrencinin fırsat eşitsizliğine maruz kaldığını, insan kaynaklarının bazı üniversiteleri tanımadığını, mülakata dahi çağırmadığını aktaran Kamışlı, "4 sene 150 kişiye burs veriyor, mülakata bile çağırmıyor. Bu kopuklukları gidermemiz lazım." dedi.

"22 Aralık'ta İngilizce Fırsatım programı başlayacak"

Kamışlı, son 5 senedir İlk Fırsat programını yürüttüklerini, Anadolu'nun daha az bilinen devlet üniversitelerinden gençlerin programa başvurduğunu belirterek, gencin bir sene boyunca tam zamanlı bütün özlük hakları yerinde kurumda çalıştığını, eğitim verdiklerini, mentorlarının olduğunu, mülakata çağırdıklarını anlattı.

150 gencin içinde olduğu toplam 500 kişiden oluşan bir ekosistem yarattıklarını aktaran Kamışlı, kendileri dışında 21 kurumun bu gençleri desteklediğini söyledi.

Gençlerin STK'ları artık kariyer olarak gördüğüne dikkati çeken Kamışlı, "Bizim programda gençlerin yüzde 82'si programı bitirmeden iş teklifini almış oluyor ve program bittiğinde işsizlik oranı yüzde sıfır. Gençler normalde mülakata bile çağırılmayacağı global şirketlerde çalışma fırsatı buluyorlar." şeklinde konuştu.

Kamışlı, 22 Aralık'ta İngilizce Fırsatım programının başlayacağını bildirerek, öğrencilerin mezun olduklarında İngilizce biliyor olarak mezun olmalarını istediklerini anlattı.