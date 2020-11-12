Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi'nin tanıtımı Batman'da yapıldı - Son Dakika

Batman'da, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) TRC3 bölgesindeki illerini kapsayan "Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda projenin sunumunu proje takım lideri Cleofe Maria Cristina Guardigli yaptı.

Proje tanıtımının ardından konuşan DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, 3 yıllık bir proje olan "Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi"ni hayata geçireceklerini söyledi.

Proje ile beşeri potansiyeli arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Alanlı, şunları kaydetti:

"2013-2014 yıllarında başlamış bir Avrupa Birliği Projesi. Çalışma ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onaylanmış. DİKA olarak başvurmuştuk. Toplamda yaklaşık 40 milyon liralık bir proje. Dört ilimize eşit bir şekilde hem eğitimler verilecek hem finansal danışmanlık ve yatırım danışmanlığı verilecek. Bu kapsamda Batman'da da üniversite, KOSGEB ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir araya gelip protokol imzalayacağız. Hatta ilk protokolü Batman Üniversitemizle imzaladık. Proje kapsamında hem dijital becerilerin kazandırılması hem girişimcilik eğitimleri hem de işverenlere yönelik kariyer planlaması nasıl yapılır, insanlar işe nasıl alınır ile ilgili planlamalar var. Burada en önemlisi gençlerin eğitilmesi. Batman'da hem genç işsiz hem de şehirleşme çok fazla. Burada girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Hem de yatırım destek ofisimizde yatırımcılara destek verecek."

Toplantıya, proje takım lideri Guardigli ile proje iletişim uzmanı Nilüfer Şener ve DİKA Batman Büro şefi İbrahim Erin de katıldı.