Genç izciler fularlarını taktı
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Safa Vakfı gençlik kuruluşu olan Genç Ortam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bünyesindeki izci liderleri, düzenlenen programla yemin ederek yeni fularlarını taktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:43 Kaynak: İHA
Safa Vakfı gençlik kuruluşu olan Genç Ortam Gençlik ve Spor
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Kulübü Derneği bünyesindeki izci liderleri, düzenlenen programla yemin ederek yeni fularlarını taktı.
6 gecelik liderlik temel kursu eğitimini almış çeşitli şehirlerden 40 izci liderinin katıldığı program coşku ile gerçekleşti. Genç Ortam Derneği Genel Başkanı Burak Saygılı, "Gençlik geleceğimizdir. Çocuklarımızı çağın gereklerine uygun olarak yetiştirmeliyiz. Çocuk ve gençlerimizin okul dışında eğitimlerini sağlayabileceğimiz, kendi değerlerimiz doğrultusunda onları yetiştirebileceğimiz, ülkemizin genelindeki herkesin istediği bir tarzda, sürekliliğin ve akran eğitiminin olduğu, doğa ile iç içe, zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak bir çalışmadır izcilik. Bizler ülkemizin dört bir köşesinde yetişmiş izci liderlerimizle çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmek için gayret göstereceğiz inşallah" şeklinde konuştu.
Liderlik temel kursunu başarı ile tamamlayan izci liderlerine fularları takıldıktan program sona erdi. - KAYSERİ
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