Genç Jokey İslam Taşçı Hayatını Kaybetti

Türkiye Jokey Kulubü'nden şu açıklama yapıldı: 12 Aralık 1986 yılında İzmir'de doğan ve 2001 yılında Kulübümüz tarafından eğitim almak üzere İrlanda Racing Academy & Centre of Education'a da gönderilen Taşçı, aprantilik döneminde katıldığı 85 koşusunda 2003 ve 2004 yıllarında 2 kez...

Türkiye Jokey Kulubü'nden şu açıklama yapıldı:



12 Aralık 1986 yılında İzmir'de doğan ve 2001 yılında Kulübümüz tarafından eğitim almak üzere İrlanda Racing Academy & Centre of Education'a da gönderilen Taşçı, aprantilik döneminde katıldığı 85 koşusunda 2003 ve 2004 yıllarında 2 kez birinci olurken, 1 ikinciliği ve 5 koşuda da dördüncülüğü bulunuyordu.



Merhum cenazesi, 5 Mart Salı günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek töreninin ardından, Enhoşlar Ensar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecektir.



Evli olan İslam Taşçi, İzmir'de idman jokeyi olarak mesleğini sürdürmekteydi. Genç yaşta aramızdan ayrılarak bizleri büyük bir üzüntüye boğan aprantimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere sevenlerine ve yarışçılık camiamıza başsağlığı dileriz.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi

Terör Örgütü YPG/PKK'nın Salıverdiği Yüzlerce DEAŞ'lının Akıbeti Belirsiz

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı

Deli Yürek'in Güzel Oyuncusu Zeynep Tokuş Yoga Eğitmeni Oldu