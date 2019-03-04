Son Dakika Haberleri: Genç Jokey İslam Taşçı Hayatını Kaybetti

Genç Jokey İslam Taşçı Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Türkiye Jokey Kulubü'nden şu açıklama yapıldı: 12 Aralık 1986 yılında İzmir'de doğan ve 2001 yılında Kulübümüz tarafından eğitim almak üzere İrlanda Racing Academy & Centre of Education'a da gönderilen Taşçı, aprantilik döneminde katıldığı 85 koşusunda 2003 ve 2004 yıllarında 2 kez...

Genç Jokey İslam Taşçı Hayatını Kaybetti, System.String[]
Türkiye Jokey Kulubü'nden şu açıklama yapıldı:

 12 Aralık 1986 yılında İzmir'de doğan ve 2001 yılında Kulübümüz tarafından eğitim almak üzere İrlanda Racing Academy & Centre of Education'a da gönderilen Taşçı, aprantilik döneminde katıldığı 85 koşusunda 2003 ve 2004 yıllarında 2 kez birinci olurken, 1 ikinciliği ve 5 koşuda da dördüncülüğü bulunuyordu.

Merhum cenazesi, 5 Mart Salı günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek töreninin ardından, Enhoşlar Ensar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecektir.

Evli olan İslam Taşçi, İzmir'de idman jokeyi olarak mesleğini sürdürmekteydi. Genç yaşta aramızdan ayrılarak bizleri büyük bir üzüntüye boğan aprantimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere sevenlerine ve yarışçılık camiamıza başsağlığı dileriz.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:35 

Aralık, Türkiye, İzmir, Güncel
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