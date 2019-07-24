Son Dakika Haberleri: Genç Judo Milli Takımı, Berlin için hazır
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Genç Judo Milli Takımı, Berlin için hazır

44 dakika önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Avrupa Kupası ve OTC kampına katılacak Türkiye kadın ve erkek genç judo milli takımları, Edirne Sporcu Eğitim Kamp Merkezi ve Samsun Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kamp çalışmalarının sonuna geldi.

Genç Judo Milli Takımı, Berlin için hazır, System.String[]
Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Avrupa Kupası ve OTC kampına katılacak Türkiye kadın ve erkek genç judo milli takımları, Edirne Sporcu Eğitim Kamp Merkezi ve Samsun Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kamp çalışmalarının sonuna geldi.
27-28 Temmuz tarihlerinde Avrupa Kupası müsabakalarında kürsüde yer almak için tatamide ter dökecek olan 8 kadın ve 10 erkekten oluşan Genç Judo Milli Takımı, turnuvanın ardından 29-31 Temmuz'da ortak çalışma kampına katılacak, ardından yurda dönecek.
40 ülkeden 174 kadın ve 326 erkek judocunun mücadele edeceği Avrupa Kupası'na katılacak ay-yıldızlı takım, şu isimlerden oluştu:
Kadınlar: 48 kilo Özge Andıç ve Tuğçe Beder, 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Hasret Bozkurt, 63 kilo Minel Akdeniz, +78 kilo Mine Kalender ve Kübranur Esir.
Erkekler: 60 kilo Salih Yıldız, 66 kilo Eren Aksoy, 73 kilo Umalt Demirel ve Yusuf Esirci, 81 kilo Muhammet Mustafa Koç ve Recep Çimen, 90 kilo Mert Şişmanlar, +100 kilo Emrullah Uçar ve Furkan Güner.



Berlin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:46 Kaynak: DHA
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