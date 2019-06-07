Genç Judo Milli Takımı Bosna Hersek'e gitti
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Bosna Hersek'te 7-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak Gençler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım kafilesi, karayoluyla Bosna Hersek'e hareket etti.
Bosna Hersek
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
'te 7-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak Gençler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye
'yi temsil edecek milli takım kafilesi, karayoluyla Bosna Hersek'e hareket etti.
7-9 tarihleri arasındaki müsabakalarda Türkiye'yi 13 kadın, 14 erkek toplam 27 judoka temsil edecek. Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi bu akşam, karşılaşmalar ise 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Milli takım Pazar günü maçların ardından yine karayoluyla yurda dönecek.
- Ankara
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