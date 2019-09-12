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Genç Judocular, Avrupa arenasında

2 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Finlandiya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonasında Kağıtsporlu Gençler Kocaeli'yi temsil edecek.

Genç Judocular, Avrupa arenasında, System.String[]

KOCAELİ(İHA) – Finlandiya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonasında Kağıtsporlu Gençler Kocaeli'yi temsil edecek.


Finlandiya'da 202 erkek 156 kız toplam 358 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan Gençler Judo Avrupa şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Tuğçe Beder ve Ömer Kemal Aydın Kocaeli'ni ve milli takımı temsil etmek için mindere çıkacaklar. Geçen yıl düzenlenen Gençler Judo Avrupa Şampiyonasında 48 kg'da finalde Rus rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan başarılı judocu Tuğçe Beder bu sene altın için mücadele edecek.


Geçen yıl düzenlenen Gençler Judo Avrupa Şampiyonasında bir alt yaş kategorisi olan Ümit'ler Avrupa Şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi olan başarılı judocu Ömer Kemal Aydın ise bu sene ilk defa gençler kategorisinde madalya için sahneye çıkacak. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu 14 Eylül Cumartesi günü minderde madalya mücadelesi verecek.


Katıldıkları birçok şampiyona ve turnuvalardan başarın ile dönen Avrupa, Dünya, Eyof ve Gençlik Olimpiyatları gibi önemli derecelere sahip Ömer Kemal Aydın ve Tuğçe Beder 2024 olimpiyatları Judo milli takımı aday kadrosunda bulunuyor. - KOCAELİ

Finlandiya, Kocaeli, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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