Genç judocular Avrupa Kupası için Saraybosna'da

Koronavirüs salgını nedeniyle judoda gençler kategorisinde uluslararası müsabakalara yaklaşık 1.5 yıl verilen zorunlu ara, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 19-20 Haziran'da son bulacak.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle judoda yeniden belirlenen uluslararası maç programına göre, Gençler Avrupa Kupası heyecanı hafta sonu yeniden yaşanacak. 24 ülkeden 118 kadın ve 163 erkek judocunun kayıt yaptırdığı kupada ay-yıldızlı judocular da mücadele edecek. Milli takım organizasyon için bugün hava yoluyla Bosna Hersek'e gitti.

Gençler Avrupa Kupası'nda milli takımda kadınlarda 7, erkeklerde 8 sporcu madalya sınavı verecek.Milli takım şu isimlerden oluştu: Kadınlar: 48 kilo Hanife Özcan, 52 kilo Buketnur Karabulut, 57 kilo Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız , 63 kilo Habibe Afyonlu ve Ayten Mediha Yeksan ile +78 kilo Hilal Öztürk.

Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır ve Emirhan Karahan, 66 kilo Ejder Toktay ve Talha Büyükeser, 81 kilo Musa Şimşek, 90 kilo Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın ile +100 kilo Münir Ertuğ.