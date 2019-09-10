Son Dakika Haberleri: Genç judocular avrupa şampiyonası'na hazır
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Genç judocular avrupa şampiyonası'na hazır

46 dakika önce

Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 kadın ve 6 erkek milli judocu temsil edecek.

Genç judocular avrupa şampiyonası'na hazır, System.String[]

Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 kadın ve 6 erkek milli judocu temsil edecek.

Genç kadın ve erkek milli judocular, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Finlandiya'nın Vantaa kentinde 12-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak ferdi ve karma takımlar müsabakalarında Türkiye'yi 5 kadın ve 6 erkek judocu temsil edecek. İlk kafile bu sabah hava yoluyla İstanbul'dan Finlandiya'ya hareket etti. İkinci milli takım kafilesi de yarın İstanbul'dan hava yoluyla şampiyonanın yapılacağı ülkeye uçacak.

44 ülkeden 156'sı kadın ve 202'si erkek olmak üzere toplam 358 judocunun kayıt yaptırdığı organizasyonda, ay-yıldızlı sporcular ve müsabaka günleri şöyle:

12 Eylül Perşembe:

Kadınlar: 48 kg'de Tuğçe Beder, 52 kg'de Zeliha Cinci. Erkekler: 60 kg'de Salih Yıldız.

13 Eylül Cuma:

Kadınlar: 63 kg'de Minel Akdeniz. Erkekler: 81 kg'de Muhammet Mustafa Koç.

14 Eylül Cumartesi:

Kadınlar: +78 kg'de Kübranur Esir ve Mine Kalender. Erkekler: 90 kg'de Mert Şişmanlar, 100 kg'de Ömer Kemal Aydın, +100 kg'de Emrullah Uçar ve Furkan Güner.

15 Eylül Pazar:

Karma takımlar karşılaşmaları.

Finlandiya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:03 Kaynak: DHA
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