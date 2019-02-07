Son Dakika Haberleri: Genç Judocular Başkentte Buluşacak

Genç Judocular Başkentte Buluşacak

12 dakika önce

Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası yarın başkent Ankara'da başlayacak.

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Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası yarın başkent Ankara'da başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yeni hizmet binasında yer alan spor salonunda organize edilecek şampiyonaya 62 ilden, 262 kadın ve 450 erkek sporcu katılacak.

Müsabakaların kura çekimi ve teknik toplantısı ise bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Spor
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