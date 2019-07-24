Son Dakika Haberleri: Genç judocular Berlin'de tatamiye çıkacak
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Genç judocular Berlin'de tatamiye çıkacak

1 saat önce

Gençler Avrupa Judo Kupası, Almanya'da organize edilecek.

Genç judocular Berlin'de tatamiye çıkacak, System.String[]
Gençler Avrupa Judo Kupası, Almanya'da organize edilecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek milli sporcular hazırlıklarını tamamladı.
Avrupa Kupası'na 40 ülkeden 174 kadın ve 326 erkek sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi 10'u erkek 18 sporcu temsil edecek. Milli judocular, şampiyonanın ardından Berlin'de ortak çalışma kampına katılacak.
Milli takımda yer alan sporcular şunlar:
Kadınlar: Özge Andıç, Tuğçe Beder (48 kilo), Zeliha Cinci, Kader Divan (52 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Mine Kalender, Kübranur Esir (+78 kilo)
Erkekler: Salih Yıldız (60 kilo), Eren Aksoy (66 kilo), Umalt Demirel, Yusuf Esirci (73 kilo), Muhammet Mustafa Koç, Recep Çimen (81 kilo), Mert Şişmanlar (90 kilo), Emrullah Uçar, Ömer Kemal Aydın, Furkan Güner (+100 kilo)
Almanya, Avrupa, Berlin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:32 Kaynak: AA
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