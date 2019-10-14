Son Dakika Haberleri: Genç judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
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Genç judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

33 dakika önce

Fas'ta düzenlenecek Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda 8 milli sporcu mücadele verecek.

Genç judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak, System.String[]

Fas'ta düzenlenecek Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda 8 milli sporcu mücadele verecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Gençler Şampiyonası 16-20 Ekim tarihlerinde Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda 3, erkeklerde ise 5 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı kafile, şampiyonaya katılmak için İstanbul'dan hava yoluyla Fas'a gitti.

Toplam 88 ülkeden 237 kadın ve 321 erkek judocunun katılacağı organizasyonda tatamiye çıkacak milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Kübranur Esir (+78 kilo).

Erkekler: Mihraç Akkuş, Salih Yıldız (60 kilo), Muhammet Mustafa Koç (81 kilo), Mert Şişmanlar (90 kilo), Ömer Kemal Aydın (100 kilo).

Fas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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