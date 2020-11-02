Genç ve 23 Yaş Altı milli judocular Hırvatistan'da tatamiye çıkacak

Genç ve 23 Yaş Altı milli judocular, Hırvatistan'ın Porec kentinde Gençler Avrupa ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarında madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4- 6 Kasım tarihlerinde Gençler Avrupa, 9- 10 Kasım tarihlerinde ise 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonaları Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenecek.

Bu turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek milli judocular bu akşam hava yoluyla başkent Zagreb'e hareket edecek. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 15 milli judocu tatamiye çıkacak.

Gençler Avrupa Şampiyonası'na 40 ülkeden 177'si kadın, 235'i erkek olmak üzere toplam 412 sporcu kayıt yaptırdı. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli judocular şunlar:

Kadınlar: 48 kilo Hanife Özcan, 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 63 kilo Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan.

Erkekler: 60 kilo Salih Yıldız ve Emirhan Karahan, 66 kilo Muhammed Demirel ve Ejder Toktay, 73 kilo Bayram Kandemir ve Umalt Demirel, 81 kilo Muhammet Mustafa Koç, 90 kilo Ömer Kemal Aydın, 100 kilo Mert Şişmanlar.

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Yine aynı şehirde 9-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 15 milli judocu Türkiye'yi temsil edecek. Bu şampiyonaya da 36 ülkeden 144'ü kadın, 208'i erkek olmak üzere toplam 352 judocu kayıt yaptırdı.

Bu turnuvada Milli Takım şu isimlerle tatamiye çıkacak:

Kadınlar: 48 kilo Hanife Özcan, 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Hasret Bozkurt ve Şeyma Özerler, 63 kilo Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan, 78 kilo Semanur Erdoğan, +78 kilo Kübranur Esir.

Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır, 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Halil Çimen, 81 kilo Ahmet Çuhadar, 90 kilo Yunus Kılıç ve Recep Çimen, 100 kilo Furkan Güner.